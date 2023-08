Qué es el gaslighting y cómo un manipulador afecta la estabilidad mental de quien lo padece

Los expertos dicen que hay muchos conceptos erróneos que se han popularizado sobre lo que es y no es el gaslighting. Algunas personas usan este término psicológico ante alguien que hace algo que no les gusta, lo cual es no es adecuado.

El doctor Juan Eduardo Tesone médico UBA, psicoanalista y psiquiatra de APA, explicó a Infobae que “el gaslighting es un abuso psíquico que consiste en descalificar las percepciones y las emociones del otro a través de manipulaciones que, en general, son conscientes y deliberadas. Si bien este mecanismo puede ser aplicado a cualquier persona, se lo describe como una forma de violencia doméstica, que padecerían más frecuentemente las mujeres y algunos niños. El otro no es respetado en su propia percepción y la descalificación intenta confundir y negar en su propio beneficio lo que el otro está percibiendo”.