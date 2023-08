Moria Casán respaldó sorpresivamente una fórmula presidencial

martes 08 de agosto de 2023

Moria Casán fue una de las destacadas personalidades de la cultura que este lunes ratificó su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria: Sergio Massa - Agustín Rossi.

Ayer dos de las divas más populares la Argentina hicieron público su apoyo en estas elecciones que el próximo domingo tendrán su primera definición con las PASO. En horas de la tarde Susana Giménez reveló una obviedad: “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”. Pero evitó decir si se inclina por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Al otro lado de la grieta, Moria manifestó su total respaldo al oficialismo.

Luego del evento que encabezaron el ministro de Economía y el jefe de Gabinete con intelectuales y referentes de la cultura, Casán se mostró “muy feliz” de haber compartido ese momento “con gente divida, amena, con propuestas interesantísimas, con gente con un hablar llano y relajado tanto de Rossi como de Sergio, que fue un placer escucharlos y nos invitaron a soñar y sobre todo a votar”.La actriz, ex vedette y actual pareja de Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente peronista, ex funcionario nacional y suegro de Massa, reconoció que en el país “hay muchas cosas por hacer” que no se pudieron concretar a raíz de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía que se sumaron a la crisis económica heredada de Mauricio Macri, pero señaló que “se empezaron a construir los cimientos” del país.

“Vengo a apoyar sobre todo a Sergio Massa que en este momento sería su suegrasa”, dijo entre risas en diálogo con la Televisión Pública. Moria definió al precandidato a presidente como “un hombre brillante que en este momento es el más elevado de todos”. Además resaltó sus cualidades “como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno que es un amor, un hombre de grandes valores, muy amante de su país”.

En el Teatro Empire donde se llevó a cabo el evento, la Diva trazó un paralelismo con El David de Miguel Ángel Buonarroti y dijo que Massa “es el escultor de la Argentina que se viene”.

Moria también destacó al compañero de fórmula del ministro de Economía: “Amé al Chivo Rossi, lo he escuchado otras veces pero nunca en una charla tan amena como estas. Adoré estar, aguante Argentina, aguante los argentinos, nunca me tuve que ir de mi país porque mi país me dio todo. Amo profundamente este país y estoy orgullosa de ser argentina”, concluyó.

Durante el evento de este lunes, Massa afirmó que a “una oposición que se cansa de decir una y cien veces que somos un país de mierda y un país fracasado” hay que “decirle que somos orgullosamente argentinos”.

El ministro de Economía indicó que en estas elecciones se debaten dos realidades: “Una que tiene que ver con el piso de derechos, que es lo que está en debate y que es el cimiento nuestro, y otra que tiene que ver con la construcción por encima de ese piso, lo que sentimos que nos falta”.

”Es importante, frente a una oposición que se cansa de decir una y cien veces que somos un país de mierda y que somos un país fracasado, decirles que nosotros somos orgullosamente argentinos y desde ahí nos vamos a poner de pie y desde ahí vamos a reconstruir la capacidad de soñar de nuestra gente”, enfatizó el precandidato a presidente.

Entre las personalidades de la cultura que prestaron su apoyo a Massa se encontraban el actor y presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), Pablo Echarri; las actrices Carolina Papaleo y Graciela Duffau, el cantor Peteco Carabajal, el filósofo Ricardo Forster, la investigadora Dora Barrancos, la cantante Teresa Parodi, el director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, y el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, entre otros.

Todos ellos dieron a conocer una carta pública en la que dijeron que “la democracia es una bandera de justicia independiente con un poder oficial que no responde a intereses corporativos ni actúa como si fuera una regla moral”. También destacaron que “la democracia es la construcción de todos los derechos individuales y colectivos en coincidencia con el establecimiento de una economía distintiva y un Estado social que se constituya en garantía de la exclusiva realización del bien común”.

Los firmantes reiteraron su apoyo a los precandidatos de UxP Sergio Massa y Agustín Rossi y afirmaron que “estamos convencidos de que es la fórmula del oficialismo, es la única que expresa el espíritu de unidad de las fuerzas populares que integran Unión por la Patria y que puede llevar adelante este desafío del cambio social”.