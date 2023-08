El famoso actor que admitió haber reemplazado a Luis Miguel

martes 08 de agosto de 2023

Si hay un artista que dejó enloquecido a medio país con su llegada, es sin dudas, Luis Miguel. Luego de un tiempo, el famoso volvió a Argentina y se comprometió a brindar varios shows para sus miles de fanáticos que ya se mantenían alerta con su visita. En esta oportunidad, las presentaciones se dan en el Movistar Arena, uno de los estadios más elegidos por los artistas para dar su concierto, en el corazón de la city porteña.

Desde que el fin de semana pasado, Luis Miguel, comenzó con sus conciertos en Buenos Aires, una fuerte polémica salió a la luz y tiene que ver con su apariencia física a sus 53 años, lo que hizo pensar a muchos que la persona que se presentó en el país, era un doble del cantante. Muchos de los fanáticos desmintieron este rumor. Pero, salió a la luz una entrevista de Mariana Fabbiani, conductora del ciclo "El Diario de Mariana", a Andrés Rey, un famoso actor que admitió que en varias oportunidades reemplazó a Luis Miguel. Y esto dejó sorprendido a más de uno.

Leé también Chano Charpentier fue procesado por abuso sexual agravado

"Lo confesaste después de muchos años, me imagino que te habrán hecho firmar un contrato de confidencialidad o algo para que no cuentes", le dijo la conductora al imitador del famoso Luis Miguel, al confesar que hace varios años, lo reemplazó al artista en la provincia de San Luis. "Se hace en muchos lugares, lo que pasa es que hay lugares en los que la prensa lo da a conocer y se conoce, muchas veces hay cosas que no se conocen", dijo Rey. Además, dijeron en el programa, en aquel momento, que aparentemente, el staff de Luis Miguel arma todo un operativo con los dobles y el artista, ya que él 'no da notas'.

Andrés Rey también reveló que en un desfile muy reconocido de Roberto Giordano en Punta del Este, ante el anuncio del diseñador que Luis Miguel se iba a hacer presente en el lugar, él descendió en un helicóptero y actuó en el escenario reemplazando al artista. /Minuto Neuquén