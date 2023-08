El influencer español, su novia y su amante cirujano: el triángulo amoroso detrás del espeluznante crimen

miércoles 09 de agosto de 2023

Daniel Sancho, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia tras confesar haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, con el que había viajado a la paradisíaca isla de Koh Phangan para celebrar la popular fiesta de la luna llena.

Los investigadores intentan esclarecer el vínculo que ambos mantenían, ya que habrían sido amantes. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Sancho en diálogo con un programa de televisión español tras su detención.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló.

“Según el diario El País, Sancho, que llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, relató que el cirujano colombiano decidió unirse a su viaje. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, añadió. “Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, sostuvo.

Sancho también aprovechó la comunicación para dejarle un mensaje a su novia, una joven llamada Paula. “Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos”, expresó.

Un romance que comenzó en Instagram

Según el diario español ABC, el romance entre el joven cocinero español y el cirujano plástico colombiano comenzó en Instagram. El acercamiento virtual dio paso a una relación de un año que el español de 29 años pretendía romper en Tailandia.

En diálogo con el canal Antena 3, un amigo de Sancho dijo que con Arrieta Arteaga mantenía una relación “que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiese pasado”.

“¿Discutían mucho?”, le preguntaron al amigo. “Discutir, sí, sí. Como toda relación, sí, discutían. Eran dos tíos, eran dos tíos... El carácter de una persona, indiferentemente de la situación, te puede estallar en cualquier momento”, dijo el amigo de Daniel Sancho.

Cómo fue el crimen del cirujano colombiano asesinado en Tailandia

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 3 de agosto. Según informó el diario Bangkok Post, Daniel Sancho habría golpeado a Arrieta Arteaga en la cara hasta dejarle inconsciente en la habitación de un bungalow en medio de una discusión.

Luego lo trasladó al baño para echarle agua en la cara y, al ver que el hombre no se despertaba, se puso a desmembrar su cuerpo. Según confesó, el macabro proceso tardó “tres horas” y lo cortó en 14 partes que colocó en una pequeña heladera.

Luego, según el diario El Mundo, el joven compró un kayak en la playa y se fue mar adentro para tirar restos de Arrieta Arteaga al agua. De regreso a la cabaña, puso más restos en una gran bolsa deportiva y sale en moto a dejarlas en varios contenedores de basura. Fueron estos restos, como la pelvis e intestinos, que fueron encontrados por un trabajador en un vertedero.

La última parada fue la playa de Haad Rin, a más de 45 minutos en moto del escenario del crimen. Allí, alrededor de las 3.00, Sancho lanzó al mar otra bolsa que contenía el pasaporte y la cartera de Arrieta. Después, volvió al hotel para descansar un rato y salió de vuelta otras tres veces para tirar más restos al mar con su kayak.

Tras deshacerse de todos los restos del cuerpo, el influencer español fue junto a un par de chicas que había conocido en el hotel a la popular fiesta de Luna Llena, que se celebra todos los meses en la isla.

Cómo el joven fue captado por cámaras de seguridad comprando un cuchillo, una sierra, bolsas de basura y artículos de limpieza un día antes del crimen, fue acusado de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito./ TN