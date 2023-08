"¡Pasó River, pasó River...!": la insólita confusión del relator Lito Costa Febre

miércoles 09 de agosto de 2023

River quedó eliminado de la Copa Libertadores por el Inter de Porto Alegre tras una dramática serie de penales que terminó a favor de los brasileños por 9-8. Eso sí, se hizo difícil seguirla porque en el medio hubo un disparo de Pablo Solari que terminó siendo anulado por "doble toque", lo que generó cierta confusión. Y sino vale el ejemplo de lo que le tocó sufrir a Lito Costa Febre, histórico relator del Millonario.

Costa Febre, una referencia del Mundo River, periodista de larga trayectoria y reconocido por los hinchas gracias a su fiel camino al lado de los de Núñez, fue presa de ese ratito de desconcierto que generó el penal con blooper de Solari y de los nervios propios de una definición para el infarto.

Sin darse cuenta de lo que había pasado con el ex delantero de Colo-Colo y que el árbitro Matonte había decidido que su gol no valía, Costa Febre se brindó a relatar el penal siguiente, a favor del Inter, convencido de que River estaba arriba en el marcador, con la ilusión que el uruguayo Carlos de Pena no convirtiera y los argentinos se adjudicaran el triunfo.

Y eso fue lo que terminó pasando: De Pena reventó el palo izquierdo de Armani (que se arrojó al otro lado) pero no significó la victoria de River sino la chance de seguir pateando, porque Inter tenía en sus pies la chance de liquidar la serie.

"¿Quién le pega, quién le pega?", se le escucha decir a Lito, en medio de un clima de angustia y tensión propio de este tipo de instancias. "De Pena, De Pena... De Pena, va el uruguayo... ¡Palo! ¡Pasó River, pasó River...! ¡La p... madre, pasó River!", grita Lito en esos instantes de breve felicidad en los que se sintió entre los ocho mejores de la Libertadores y frente a la chance de enfrentar al Bolívar por un lugar en la semifinal.

Hasta que las imágenes de la televisión le mostraron que los jugadores de River no festejaban sino que se disponían a seguir pateando: "¿Qué pasó ahora?", se preguntó contrariado. Y ahí fue que sus compañeros le hicieron notar que el penal de Solari no había valido.

"Se lo anularon a Solari, cuánta confusión por Dios... ¡Nadie entiende nada!", dice Lito, con una bronca que volaba por el éter. "Nadie entiende nada, ni los propios protagonistas... ", termina diciendo, con resignación.

"No se aguanta más, hay que convocar a todos los cardiólogos de Porto Alegre para esta noche", dice luego Costa Febre, metido rápidamente en una definición que siguió durante varios minutos más y con penales de todo tipo.