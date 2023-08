Qué jugadores se irían de River tras quedar afuera de la Libertadores

miércoles 09 de agosto de 2023

La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores por penales ante Inter ya empezó a dejar secuelas puertas adentro porque con este panorama hay algunas figuras de este plantel y jugadores titulares inamovibles para Martín Demichelis que podrían dejar el club de cara a un semestre en el que el equipo jugará solo la Copa de la Liga más alguna otra posible definición de los títulos pendientes que aún no tiene fecha.

Los dos principales candidatos para irse en este mismo mercado son Lucas Beltrán y Nicolás de la Cruz, dos piezas claves del equipo campeón de la última Liga Profesional. El delantero no solo es el goleador del Millonario, sino que muchas veces resultó la única referencia de ataque. Pero desde hace unos días es buscado por la Fiorentina de Italia -también sonó Benfica- y a los 22 años es un buen momento para dar el salto. La postura de River era no escuchar ofertas hasta terminada la llave con Inter, por lo que ahora si lo vienen a buscar es muy probable que no lo retengan y el de anoche pudo haber sido su último partido con la Banda.

En el mismo sentido, el volante uruguayo tiene todos los números para emigrar. Ya había estado cerca de irse en el último mercado y en este período fue tentado dos veces por el Al Duhail de Qatar que dirgie Hernán Crespo y por Flamengo, que no llegó a arreglar con los de Núñez. Por lo tanto, el jugador que es una de las grandes figuras de River en los últimos años es probable que continué su carrera en otro club: el destino dependerá de si acepta irse a una liga menor que lo aleje de la selección charrúa o si quiere seguir compitiendo en el primer nivel, pero lo cierto es que ofrecimientos no le faltarán.

Otro nombre que comenzará a estar en esta lista cada vez con más relevancia es el de Enzo Pérez, que desde hace tiempo parece que no seguiría más allá de diciembre. Aunque no hay que descartar que esta eliminación copera acelere los plazos. El capitán de 37 años tiene contrato hasta diciembre y si bien ya le ofrecieron renovar, nunca respondió la propuesta y viene evaluando su futuro. En principio la idea era cumplir su contrato y ponerse la casaca de Deportivo Maipú, hoy protagonista de la Primera Nacional, para retirarse en el club que lo formó tal como prometió más de una vez.

Por otro lado, aunque no se trata de un titular, Matías Suárez es uno de los mejores del plantel pese a que las lesiones lo han complicado los últimos meses. El futbolista ha sufrido por una sinovitis crónica en la rodilla derecha y ya había evaluado seguir en el verano. Ahora también dependerá de cómo se vaya sintiendo a lo largo de estos meses pero el panorama es incierto. En Belgrano hace tiempo se ilusionan con volver a tenerlo.

En el listado se puede sumar a Leandro González Pirez, una fija y el central que más ha revalorizado el propio Demichelis y hasta llegó a elogiar. Lo cierto es que el zaguero de 31 años está a préstamo hasta diciembre desde Inter Miami, que cuenta con Lionel Messi en su plantel y otras figuras que significan una tentación para cualquier futbolista que añore compartir vestuario con él. No obstante River tiene la opción de abrocharlo a cambio de 300 mil dólares, pero no hay que perder de vista que en esa posición, con la llegada de Ramiro Funes Mori, hoy el plantel tiene muchos nombres.

También vale mencionar dos casos particulares. Uno es el de Franco Armani, que a priori seguiría en el club, pero a los 36 años es un hecho que su futuro es algo que empieza a resonar en la cabeza del futbolista. Y hace unos días su representante Martín Araoz habló de la chance de emigrar a la MLS y no lo descartó para nada. "No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir", dijo.

Por su parte, Miguel Borja, que ha rendido con creces cuando tuvo su chance, viene siendo suplente de Beltrán y anoche ni siquiera tuvo minutos. Ante ese panorama es probable que empiece a evaluar qué hacer de acá a diciembre, aunque su situación tambien dependerá de que siga o no el ex-Colón. /TyCSports