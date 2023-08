Leandro Paredes podría continuar su carrera en un llamativo destino

jueves 10 de agosto de 2023

Tras una temporada irregular en la Juventus, donde no contó con los minutos deseados, el mediocampista argentino Leandro Paredes no tiene definido su futuro profesional. Al no ser tenido en cuenta en el proyecto del nuevo entrenador del París Saint Germian, Luis Enrique, el campeón del mundo con la Selección Argentina busca una salida para tener más protagonsimo.

En los últimos días, trascendió que el volante era pretendido por la Lazio y por la Roma, elenco que lo tuvo en su plantel hace algunos años. Sin embargo, según informó el periodista italiano especializado en el mercado de pases europeo, Fabrizio Romano, el Galatasaray de Turquía está cerca de llegar a un acuerdo con el PSG por la ficha del exjugador de Boca.

A pesar de las tratativas que existen entre ambas instituciones, aún no hay un convenio pactado con Paredes. “El fútbol turco no es prioridad para el jugador y por eso no hay acuerdo contractual todavía. Esperan por una posibilidad europea en otra liga”, expresó el cronista argentino Gastón Edul en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que en la última temporada el mediocampista campeón del mundo disputó un total de 35 partidos con la Juventus. Además, aportó un gol y una asistencia en su paso a préstamo por el elenco de Turín.

SEGUÍ LEYENDO

Ultimas noticias