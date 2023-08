Joya tucumana: Solbes jugó cinco minutos en Primera y ahora fue contratado por la Roma

viernes 11 de agosto de 2023

Roma, de Italia, anunció este jueves la contratación del juvenil delantero argentino Ricardo Solbes, de Defensa y Justicia. El joven, nacido en Tucumán hace 17 años, se unirá al equipo juvenil del equipo italiano en donde se desempeña (y es muy querido por lo hinchas) Paulo Dybala.

La transferencia fue anunciada por las redes sociales de Roma luego de que Solbes se sometió a un período de prueba durante varios días. Hasta el momento, Roma y el “Halcón” de Varela no ofrecieron detalles de las condiciones del traspaso. Solbes se fue al fútbol europeo luego de haber debutado en Defensa y Justicia en la última fecha de la Liga Profesional contra Unión de Santa Fe, el pasado 28 de julio. Ingresó los últimos cinco minutos del partido que finalizó con victoria del Tatengue por 2-0 por la última fecha de la Liga Profesional. Reemplazó a Gonzalo Castellani.

“Bienvenido a nuestro Sector Juvenil a Ricardo Tomas Solbes Waldmeyer, delantero argentino, nacido en 2006, de Defensa y Justicia” dice el tuit de la Roma publicado este jueves a las 10.41 de la mañana, Un rato antes, el club italiano había anunciado también la contratación de Pavle Sarac, centrocampista croata, clase 2007, proveniente dall’NK Neretva Metkovic.

A los 17 años y 20 días, el “Apache”, como lo apodaron en Florencio Varela, quedó en la historia del club por ser el jugador más joven en debutar en Primera División, según apunta un cable de la agencia Télam. Solbes nació en Tucumán el 8 de julio de 2006 y se incorporó al Halcón en enero de 2022 desde el Club Educador de Fútbol 18 Social y Cultura de su provincia.

En junio del año pasado, el entrenador Sebastián Beccacece, exDT de Defensa, lo convocó al plantel de Primera División y estuvo en el banco durante un partido ante Godoy Cruz en Mendoza pero finalmente fue Julio Vaccari el que lo mandó a la cancha por primera vez. El año pasado, Solbes también formó parte del seleccionado argentino Sub-17.

🤝 Benvenuto nel nostro Settore Giovanile a Ricardo Tomas Solbes Waldmeyer, attaccante argentino, classe 2006, proveniente dal Defensa y Justicia#ASRoma pic.twitter.com/5eadpQwB2N — AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2023

Una familia dedicada al deporte

El delantero es hijo de Ricardo Luis Solbes, exfutbolista que se lució en San Martín de Tucumán y alcanzó notoriedad cuando le marcó a Boca en La Bombonera en la última fecha del Apertura de 1992, un tanto que podría haber frustrado a los xeneizes, que llegaron al empate a través del cordobés Claudio Edgar Benetti y le pusieron punto final a una sequía de 11 años sin títulos a nivel doméstico.

A fines de enero de 2022, Solbes se sumó a la séptima división del club de Florencio Varela y su carrera tuvo un salto descomunal: se convirtió en la sensación de las categorías juveniles de la AFA, debutó en Reserva con 15 años, 11 meses y 21 días y recibió una citación para la selección argentina Sub 17. En mayo de ese año, debutó ante Chile.

Con un pasado en las inferiores de Independiente y en la Sub 20, “Ricky” jugó en San Martín y luego en Colón, para continuar su carrera en Colombia y Ecuador. El diario La Gaceta de Tucumán agrega que, siguiendo con el linaje, Martín Solbes, tío de “Apache”, jugó al rugby en Lince y formó parte del plantel de Los Pumitas en el Mundial de Italia 1996.

Pero los buenos desempeños deportivos no se terminan ahí en la familia, ya que Luisina Solbes, hermana de “Apache” e hija de “Ricky”, fue jugadora de hockey en Tucumán Rugby y en Las Naranjitas.

Esta situación se dio justo en una semana en donde José Mourinho no ocultó su satisfacción porque se aseguró la continuidad de Paulo Dybala, con quien armó una gran relación desde que lo incorporó desde Juventus. “Cuando llegó el 1° de agosto y su cláusula ya no se podía ejercer, dormí mejor. Es oro para nosotros, no podemos renunciar a él. Cuando estamos forzados a hacerlo, porque está cansado o lesionado, es un problema”, declaró Mourinho a Corriere dello Sport antes afrontar su tercera temporada como técnico del conjunto italiano. Y agregó: “Es el ‘niño’ que me impresionó: los buenos son siempre así, humildes y respetuosos. Este chico es de otra generación, es fantástico”.

Roma debutará en la nueva temporada de la Serie A contra Salernitana en el Estadio Olímpico, el domingo 20 de agosto. / La Nación