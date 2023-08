Sabrina Rojas habló sin filtro sobre la reconciliación con el Tucu López

viernes 11 de agosto de 2023

En medio de acusaciones de infidelidad, Sabrina Rojas y el Tucu López estuvieron separados. Finalmente la pareja se reconcilió y la modelo habló sin filtro de cómo viven esta segunda oportunidad que se dieron.

Rojas y López confirmaron su separación en el mes de abril, pero a partir de mayo se mostraron nuevamente juntos.

En diálogo con Intrusos, Sabrina Rojas reveló cómo vive su vínculo con el Tucu tras los rumores de infidelidad. “Estamos bien, estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando se hacen cosas, yo aprendí a tomar distancia y que cada uno se arregle su problema”, inició contando.

“No doy más la cara por nadie. Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez, hubiese salido yo a hablar, contar y justificar, pero aprendí a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle, vemos. Empezamos de nuevo”, relató.

Arrancó la veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Sabrina Rojas reveló a qué se debe el perfil bajo que mantiene con su pareja

La separación del Tucu López y Sabrina Rojas fue polémica, luego de esa situación la pareja elige mantener un bajo perfil y no mostrar todo en sus redes sociales.

“Nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y hacíamos una cosa muy genuina en las redes que a la gente le copaba. Pero lo dejamos un poco de lado. Está bueno bajar el perfil”, afirmó Sabrina.

Nueva asignación de ANSES: ¿Quiénes cobrarán $29.897?

“Está bueno porque sino la gente que habla de vos se olvida de que de verdad sos una pareja, y que de verdad te duele lo que te pueden decir. Hay gente que no se banca no ser noticia y en la cotideaneidad sube cositas para que se hable. A mí me gusta guardarme cosas porque la paso bien así”, lanzó la rubia, reconociendo los motivos por los cuales mantienen un perfil bajo.

Fuente: Mitre