¿OVNIS en Bariloche? El impactante avistamiento en un aeropuerto

viernes 11 de agosto de 2023

Trabajadores del aeropuerto de San Carlos de Bariloche vivieron una situación fuera de lo común. Desde la torre de control avisaron al piloto de un avión que estaba a punto de despegar, que las luces que estaban viendo, no eran de una aeronave.

Según publicó el diario barilochense El Cordillerano, el jueves 3 de agosto entre las 4.40 y las 5.45 de la madrugada, empleados mantuvieron intercambio entre la torre de control y un piloto que se preparaba para despegar.

En la pista un avión de la aerolínea Flybondi estaba a la espera de la autorización para partir hacia Ezeiza mientras en los radares indicaban la ausencia de otras aeronaves en la zona, sin embargo en el cielo se veían dos luces en movimiento.

La conversación entre el piloto y la torre de control

Luego de que se comenzara a hablar del tema, desde la torre de control dieron a conocer la charla que mantuvieron los trabajadores al ver los extraños objetos voladores.

En las imágenes se ven entre dos y tres luces que se movían de manera incesante a pocos kilómetros de la pista. Desde la radio se podía escuchar el diálogo entre la torre de control y el piloto de una aeronave que se encontraba por despegar.

"Ahí está. Suavecito. ¿Lo ves?", pregunta uno de los homrbres. "Sí, sí. Ahí aparece. Se mueve ligero. Bariloche, Bondi 5277 en LIMAY. Cruzando 253 para 370. Estamos estimando EGOBI 0 9 0 9. Bondi 5277. Copiado. Contacte con Ezeiza. Frecuencia 1 2 5 decimal 2 y que tenga buen vuelo. Ezeiza 1 2 5 decimal 2. Hasta la vuelta y gracias. De curiosidad: ¿se pudo llegar a identificar la aeronave?", consulta el interlocutor. "La continúo viendo y estoy en un 99,9% seguro de que no es una aeronave", agrega.

Desde el otro lado, no confirmaron de qué objeto podría tratarse, dado que tampoco lograron indentificarlo.

Este martes, Pablo Leiva, jefe de base del aeropuerto local, dialogó con Andino y las noticias (A24) sobre lo ocurrido. "Son OVNIS, no podemos aventurarnos a decir de qué se trata. Pero que son objetos que no podemos identificar, seguro. Aeronaves no son", confirmó.

"Estamos atentos a ver si se repiten. Desde otros sectores de la ciudad también los vieron", remarcó. En ese sentido, aseguró que estas imágenes con luces pudieron observarse durante "unos 50 minutos", además de que muchas más personas los percibieron.

"Tenemos casi la certeza de que tampoco son satélites. Sería un gran aporte si puede haber más avistamientos y en distintos sectores. Porque la incertidumbre nos pone en duda a todos y cualquier aporte o imagen va a ayudar a cualquier investigación", aseguró Leiva.

"El origen lo desconocemos, pero es súper anormal: los movimientos, las luces, son cosas desconocidas que nos alertan", agregó.