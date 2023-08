FIFA 23 incluirá por primera vez en la historia, una jugadora con hiyab

De cara a EA Sports 24 la inclusión de las mujeres en Ultimate Team, con un sistema de química propio, nos demuestra la implicación de la empresa en esta modalidad. Mucho más teniendo en cuenta un suceso tan importante como una Copa Mundial Femenina.

Desde que en FIFA 16 se añadieron a las mujeres con las selecciones femeninas, la empresa desarrolladora del juego ha apostado por continuar por este camino, incluyendo este mismo año también los clubes.

On Wednesday, EA Sports announced the addition of Nouhaila Benzina on FIFA 23 as she was previously not in the World Cup mode 🇲🇦



Her impact on the big stage has already reached the biggest simulation game in the sport.



Yeah, I did play with Morocco, of course she scored 🤩 pic.twitter.com/2wRDHhV5ym