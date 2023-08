"Yo no me rindo": El emotivo pedido de Esteban Bullrich para que vayan a votar

sábado 12 de agosto de 2023

Apoco de las PASO, el exsenador Esteban Bullrich difundió este viernes un video en el que llama a la ciudadanía a participar de las elecciones de este domingo. “Es el mayor acto de rebeldía”, expresó el exsenador de Juntos por el Cambio.

“Este domingo vayamos a votar, por favor”, pidió el también exministro de Educación en un mensaje de Twitter que acompañó con un video en el convocó a a participar de las primarias.

Leé también: Cuál es el chat que incrimina a Marcela Acuña en el crimen de Cecilia

“Estoy muy emocionado de poder ir a votar este domingo. No quiero perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia de elegir de quienes nos gobiernan”, dijo al inicio del video, de dos minutos de duración.

“Aunque yo pertenezco a una generación que siempre ha podido votar, no me olvido que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo y nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad, sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad”, agregó Bullrich.

Este domingo vayamos a votar, por favor. 🇦🇷 pic.twitter.com/uqnqnXLu7c — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 11, 2023

“Por eso te quiero pedir a vos que vayas a votar. Yo voy a hacer 600 kilómetros en total para ejercer mi derecho cívico. Y vos, que estás dudando o ya decidiste no ir, te pido que lo pienses bien: votar es el mayor acto de rebeldía que podemos hacer, es una acción revolucionaria. También puede ser un voto de protesta o de bronca”, destacó el exsenador de Juntos por el Cambio.

“Y la verdad es que a 40 años de haberla recuperado la democracia, nosotros los políticos estamos en deuda con ustedes, los argentinos, pero esa no es razón para darse por vencido. No ir a votar es rendirse y dejar que las estructuras pagas nos dominen, que las minorías ganen peso. Rebelate, sumate a la revolución de la democracia. Andá a votar, por favor. Yo no me rindo”, concluyó Bullrich.

Días atrás, el exsenador había anunciado por redes sociales que asistirá el 27 de agosto a la media maratón de 21 kilómetros con el objetivo de recaudar fondos para la fundación que preside para ayudar a quienes, cómo él, tienen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“El próximo 27 de agosto voy a participar de la media maratón de Buenos Aires. Obviamente por mi condición, lo voy a hacer con una pequeña ayuda de mis amigos que empujarán mi silla de ruedas”, expresó Bullrich en un video difundido desde su cuenta de Twitter.

Leé también: Los últimos posteos en Instagram de la joven que murió al caer de un octavo piso en un viaje de egresados

En abril de 2021, el entonces senador fue diagnosticado con ELA. Inspirados por su fortaleza, su familia y amigos alrededor del mundo decidieron crear una fundación para ayudar a curar o mejorar la calidad de vida de quienes, como Esteban, atraviesan esta enfermedad, y así, mover los límites de la investigación de la ELA en el mundo, para beneficio de todos.