PASO 2023: ¿Qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo ir?

Las elecciones 2023 en Argentina tendrán lugar el 13 de agosto, cuando se desarrollarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el 22 de octubre (generales) para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados del Congreso de la Nación.

Para poder garantizar el desarrollo de los comicios, la Junta Electoral designa autoridades para cada mesa de votación.

Si una persona fue designada como autoridad de mesa, pero no se presenta a ejercer su cargo y no justifica su ausencia de acuerdo a la ley, puede ser sancionada con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, según establece el artículo 112 del CNE.

En consecuencia, las funciones de las autoridades de mesa son irrenunciables. Sin embargo, una persona que fue designada puede excusarse por “razones de enfermedad” o “de fuerza mayor debidamente justificadas”.

Las personas que hayan sido designadas como presidentes o autoridades de mesa para las elecciones 2023 que no puedan presentarse al acto electoral por enfermedad deben tener en cuenta que solamente tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal. Sin embargo, en caso de no poder contar con certificados de esos profesionales, también se podrá presentar documentación realizada por un médico particular, pero será evaluada por la Junta Electoral.

Por otra parte, la ley también aclara que “es causal de excepción el desempeñar funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato”. Para esto, la autoridad electoral deberá solicitar la certificación a las autoridades del partido político correspondiente.

Cabe resaltar que, en caso de que no se haga lugar a la excusación, la persona sigue designada y tiene la obligación de presentarse a cumplir con su función el día de la elección.

Las autoridades de mesa son la máxima autoridad durante el día de la elección en la mesa en la que han sido designadas. Tanto el Presidente de Mesa como el Suplente deben estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, y durante su desarrollo. Además, son los encargados de garantizar la realización y certificación del escrutinio.

De acuerdo a la ley, su función es “conducir el funcionamiento de la mesa durante toda la jornada electoral y velar por el correcto y normal desarrollo de la misma”.

Cuáles son los requisitos para ser autoridad de mesa

Los requisitos para ser autoridad de mesa son:

Ser elector hábil

Tener entre 18 y 70 años

Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse

Saber leer y escribir

Estar inscripto/a en el padrón electoral

No estar afiliado ningún partido político

Luego de los comicios, las autoridades de mesa reciben una compensación económica en concepto de viático, según lo establecido en el artículo 72 del Código Electoral Nacional. Para las Elecciones 2023, el Ministerio del Interior fijó ese monto en los 7.000 pesos por elección más 3.000 pesos por haber participado efectivamente de las capacitaciones.

En forma previa a todas las instancias electorales, se otorga un importe adicional de 10.000 pesos, también en caso de haber cumplido funciones durante las PASO, las elecciones nacionales y una eventual segunda vuelta. Si no se celebrara una segunda vuelta, entonces este último importe adicional es de 7.000 pesos.