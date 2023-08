Lucas Beltrán fue presentado en Fiorentina

sábado 12 de agosto de 2023

Aunque River Plate fue noticia en el inicio de este mercado de pases por las vueltas de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini y la contratación de Facundo Colidio (también está cerca de concretar el regreso de Gonzalo Pity Martínez), las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores cambiaron un poco el escenario.

La idea de Martín Demichelis y la dirigencia es la de achicar el número de futbolistas dentro del plantel profesional y, aunque era una de sus principales figuras, la institución finalmente aceptó la oferta de la Fiorentina de Italia para quedarse con el delantero Lucas Beltrán. Sin competencia internacional en el horizonte, el próximo semestre el Millonario solamente disputará la Copa de la Liga, competencia que, a priori, contiene 14 fechas.

El punta durante esta ventana de transferencias recibió ofertas de varios clubes de Europa, como Benfica de Portugal, Friburgo de Alemania o Roma de Italia. Incluso llegó a dialogar con Paulo Dybala, quien recomendó su fichaje a los mandatarios de la Loba, pero finalmente se decantó por el proyecto de los de Florencia. El joven de 22 años viene de marcar 16 goles (12 fueron en la Liga Profesional, siendo el segundo máximo artillero de la competencia) y dar cuatro asistencias en 35 presentaciones (26 de titular).

El dinero que percibirá el Millonario, propietario del 90 por ciento de la ficha del futbolista (el 10 restante es de Instituto de Córdoba), son 12.595.00 millones de euros brutos y otros 12.595.000 millones de la moneda europea en objetivos, los cuales catalogaron en su mayoría como factibles. Vale destacar que a esas cifras se les deben quitar los impuestos correspondientes. El deportista firmó un contrato por cinco años con los italianos.

De esta manera, en caso de conseguir todos los objetivos, la venta de Lucas Beltrán al elenco viola se convertió en una de las más caras en la historia de la institución, la cual en el último tiempo también concretó otras transferencias muy redituables.

La más resonante fue la de Enzo Fernández. El joven mediocampista primero recaló en el Benfica a cambio de 18 millones de euros (10 fijos y 8 en variables) por el 75 por ciento de su ficha. Ese porcentaje que conservó terminó siendo crucial, ya que los portugueses rápidamente transfirieron al volante al Chelsea en una impactante cifra. Sumada las dos ventas a las arcas de Núñez ingresó un total de de 52,2 millones de euros.

También fue para destacar la salida de Julián Álvarez rumbo al Manchester City. La oferta fue de aproximadamente 27 millones y medio de dólares brutos, que tras descontarle los distintos impuestos y extras de las transacciones al club le quedaron cerca de 21 millones de dólares limpios.

Aunque en la Liga Profesional se baraja la idea de extender la fecha de cierre del mercado de pases (estaba previsto para el jueves 17 y podría culminar el jueves 31 de agosto), por estas horas todo parece indicar que finalmente River Plate no realizará ningún movimiento más en ofensiva. Con este escenario planteado, todo hace intuir que el plan pasará por elevar el nivel y la competencia interna.

Una variante es la del colombiano Miguel Borja, quien arrancó el año como titular pero que con el correr de los partidos fue perdiendo terreno, al punto que no ingresó en ninguno de los dos juegos de octavos de final. Recuperar la confianza del ex Junior de Barranquilla y Palmeiras será una de las claves. La otra opción de peso es la del venezolano Salomón Rondón. Aunque le costó la adaptación al fútbol argentino, algo que dejó en manifiesto el director técnico en declaraciones públicas, lo cierto es que el ex Everton y Newcastle es un nombre de jerarquía y que tiene la plena confianza de Martín Demichelis, quien lo conoce a la perfección ya que fueron compañeros en el Málaga de España.