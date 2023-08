La madre de Fernando Báez Sosa mostró su solidaridad a la familia de Morena

sábado 12 de agosto de 2023

A solo días de la nueva audiencia de apelaciones en la que participarán los rugbiers, Graciela Sosa, madre de Fernando Báez, se presentó en eltrece y, a pesar de todo el dolor que siente, dio unas sentidas palabras para la familia de Morena: ”Cada vez hay más muertes. A mí me conmueve en alma y tengo necesidad en el corazón de estar presente con esa madre porque yo lo he vivido”, dijo.

“Ayer quise ir y darle un abrazo a esa familia porque es una criatura que tenía toda una vida por disfrutar”, lamentó con la voz quebrantada. Luego, Graciela Sosa mandó un mensaje de aliento para los padres de Morena: “Comprendo, entiendo y sé por la situación que estarán pasando los padres y mi corazón me decía que tenía que ir en algún momento a darles este abrazo, darles todo mi apoyo y que luchen por conseguir justicia por su hija para que pueda descansar. Sé que es difícil, pero tienen que luchar”, aseveró

“A mí me llamaron ayer y (me dijeron) que el padre quería quitarse la vida. Yo quería ir ayer (jueves) y aportar un poquito, a decirle que piense y que debe lograr alcanzar justicia. Cuesta, pero hay que luchar”, insistió.

Pasaron seis meses desde la sentencia por el asesinato de Fernándo Báez Sosa, tres años desde el día del crimen, y, el 15 de agosto, habrá una nueva audiencia de apelaciones. Ante este panorama, Graciela Sosa reiteró que su vida cambió para siempre.

“Ya no soy la misma persona que era antes, alegre, divertida, desde el día en que partió mi hijo para la eternidad, todo cambió para mí. No puedo describir todo lo que extraño a Fer. Mis días son difíciles”, lamentó y, luchando por contener el llanto, agregó: “Cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi hijo, desde ese día es como que se terminó todo para mí. Es como estar muerto en vida. Ya no soy la misma que era antes. Yo trato de no entregarme, porque también sé que si abandono la causa de mi hijo, es como dejar de luchar por él y yo quiero estar fuerte para eso, para pedir justicia por él. Sé que no lo voy a recuperar nunca”.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche LeBrique en Villa Gesell en manos de jóvenes que le propinaron una feroz golpiza. Este caso genero cientos de marchas y pedidos de justicia y algo similar sucede con la causa por el crimen de Morena en Lanús.

El joven estudiante de Derecho falleció "producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraneana".

El ataque motochorro que terminó con la vida de Morena en Lanús

La autopsia realizada al cuerpo de Morena Domínguez reveló que la niña atacada por motochorros cuando caminaba hacia el colegio en el partido bonaerense de Lanús falleció como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

En rigor, la menor se dirigía camino a su escuela Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante, cuando fue interceptada por motochorros que le aplicaron dos puñetazos en el estómago para robarle su mochila.

Luego de la huida de los delincuentes, un barrendero de la zona se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

Morena se descompensó mientras esperaba la ambulancia, se le realizaron maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció.