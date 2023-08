Carmen Barbieri contó cómo hizo para superar los ataques de pánico

Sin pelos en la lengua y dando detalles de lo que le tocó vivir, Carmen se explayó. “Fue así, con todos los problemas que tenía, con Santiago (Bal) que se moría, bajé los brazos cuando todo estuvo normal, cuando teníamos trabajo y todo estaba bárbaro. Yo bajé los brazos y, seguramente, me bajaron las defensas. Entonces, tuve un ataque de pánico cuando murió El Vasco (Lecuna), el marido de Georgina Barbarossa”, confesó la conductora. Y explicó: “Yo soy muy amiga de Georgina, soy casi hermana, soy de la familia. Y al Vasco yo lo amaba y él me amaba a mí. Una semana antes de su muerte habíamos estado juntos... Siempre me hacía reír”.

A raíz de la muerte del Vasco quien fue asesinado al ser asaltado mientras viajaba en un taxi, Carmen contó que antes de ir al velorio, tuvo su primer ataque de pánico. “Yo lloraba más que Georgina y me descompuse. Se me cerró la garganta. Sentí que me moría. Dije que no podía ir al velorio. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso”, aclaró.

“Al día siguiente, Santiago me llevó al psiquiatra para ver qué tenía. Me dijo que tenía pánico”, recordó Carmen sobre el diagnóstico del profesional y relató los síntomas que tenía. “No podés cruzar la calle. Estás en una avenida, y sentís que los autos se te vienen encima. Se va saliendo de eso pasito a pasito... A pasitos de bebé, se dice: llegás hasta el ascensor de tu casa y tenés que volver. Después, ya podés bajar... Así hice yo”, confesó Barbieri. Y agregó: “Yo no me podía bañar sola. Me bañaba y Santiago tenía que estar en la puerta, con la puerta abierta, porque yo sentía que me iba a morir. Uno tiene la sensación de muerte todo el tiempo. Es una depresión encubierta”.

Por último, Carmen aprovechó la entrevista que le hicieron en ElTrece y le envió un mensaje a los televidentes que estén atravesando la misma situación. “Hay que ir a un profesional, no hay que medicarse solo. Hay que ir a un psiquiatra, porque él te puede medicar. A mí me dieron muchas pastillas y después, me las fueron bajando”, afirmó. Y cerró: “Es estar mirando televisión y sentir que te va a comer un león. Si estás en la selva, y temés que te coma un león, es una cosa. Pero en el ataque de pánico, tenés ese miedo cuando estás sentada en tu casa mirando la tele, por ejemplo. El pánico es una enfermedad más psíquica que física, y tenés que ir a un profesional”.