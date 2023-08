Nueva tendencia: una cordobesa se casará con ella misma

sábado 12 de agosto de 2023

Tras haberse divorciado de su primer matrimonio, que había contraído con validez legal a los 29 años, la cordobesa Mariel Narbona, tomó una importante decisión a sus 49 años: se volverá a “casar”, pero esta vez no habrá otra persona, sino que lo hará con ella misma.

En una celebración de la que participarán sus personas más cercanas, la mujer se "unirá en matrimonio" con ella misma a través de una ceremonia sin valor legal ni religioso, pero sí emocional.

Se trata de una tendencia que se practica en varios países del mundo, conocida como "sologamia".

Para el momento especial, la cordobesa preparó un vestido sencillo, un salón decorado para un evento con 30 personas, una torta de su gusto, un anillo y una canción para entrar.

“Me la pago yo, no mi mamá”, dijo. Y añadió: “No va a ser una fiesta careta, frívola, sino más conexión y amor con la gente que quiero”.

Narbona, que se dedica a la arquitectura, vive la experiencia como una “conquista” de su madurez. “Tiene que ver con un proceso personal en el que me siento bien conmigo misma, no me falta nada externo a mí, puedo decir: ‘así estoy bien’. Ya me casé encorsetada, no me arrepiento, ahora me caso conmigo”, indicó.

Durante la ceremonia, Maribel caminará hasta el altar que se armará en el salón junto a la mirada atenta de Fer y Rochu, dos de sus amigas. En tanto Caro, otra de ellas, oficiará de jueza.

Con su exmarido tiene un hijo de 17 años y una excelente relación. Estuvieron casados cerca de 10 años y ahora él le diseña las tarjetas de invitación para su boda con ella misma.

La sologamia es un movimiento que impulsa a quererse a sí mismo y sentirse bien con la vida sin necesidad de una pareja. Se trata de una elección que muchas personas toman para marcar una posición: "No necesito a otra persona, soy feliz así, con mi amor propio".

Los seguidores de esta tendencia aseguran que reivindica la posibilidad de estar bien en soledad. Para ellos, no se necesita del amor romántico para sentirse completos y en plenitud.

“No me niego a los hombres. Nunca estoy sola. Todavía aspiro a encontrar un alma gemela, pero desde yo misma primero, quiero estar aceptada, amada, para después, si viene alguien, poder comprometerme”, dijo la cordobesa.

Qué es la sologamia, una nueva moda

La sologamia es una opción que empieza a ser atractiva para muchas mujeres y hombres que están marcando una posición: no necesitan una pareja, son felices así, con su amor propio. Luego vendrá la boda, el baile, las fotos, gran derroche vital de los sológamos. /Minuto Uno