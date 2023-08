Qué pasará con el dólar blue el lunes: incertidumbre y hermetismo

lunes 14 de agosto de 2023

Tras conocerse los resultados de los comicios, es que Ámbito buscó analizar qué sucederá con el dólar blue tras la sorpresa que dio Javier Milei de La Libertad Avanza que se impuso sorpresivamente con más del 30% de los votos a nivel nacional. En segundo lugar se ubicó Juntos por el Cambio con el 28,2% con el triunfo de Patricia Bullrich por sobre Horacio Rodríguez Larreta y tercero Unión por la Patria con el 27,2%.

Cabe resaltar que el Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, había anticipado este domingo que el Gobierno prepara diversos operativos con el fin de contener los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las PASO.

El dólar cripto, el único que cotiza las 24 horas los 365 días del año, vuela hasta los $720 en algunos de los exchanges, desde los $600 el viernes. Esta enorme fluctuación se produce una vez cerrado los comicios por las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Así el promedio del dólar Bitcoin o Dólar cripto se dispara 10,5% a $688,51. Este fuerte incremento resulta de la incertidumbre tras los resultados de los candidatos que jugarán en la primera vuelta. Cabe resaltar que ninguna encuesta previa posicionaba en primer lugar a LLA por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

En el mercado pronostican una actividad alcista en el frente cambiario, mientras el mercado digiere la reconfiguración política liderada por Milei.

Operadores coincidieron en que la sorpresa del resultado de Milei puede se traducirá en una primera instancia en una mayor presión en el dólar y que complicará los meses de transición hasta las elecciones generales de octubre.

Leonardo Chialva, de Delphos, dijo que la victoria de Milei podría ser leída como "mala, por la desconfianza que genera en fondos del exterior".

Pero sostuvo que si esa lectura es "compensada" con una pobre performance de Massa y Unión por la Patria, "crea un clima opuesto, porque no podría leerse como malo que en un país gane por amplia mayoría la agenda de reformas, ya sea vía Milei o Patricia".

Por su parte, Salvador Vitelli, de Romano Group, afirmó: "Creo que el dólar puede tener su recorrido" en la semana que se inicia este lunes.

En diálogo con Ámbito, Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma aseguró que el triunfo de Javier Milei de La Libertad Avanza, que hizo una elección mucho mejor a la proyectada por las encuestas previas, dijo: "Creo que el mercado de cambio se va a recalentar más igual".

Por su parte, Gustavo Neffa, director de Research for Traders dijo que para mañana se espera que el "S&P Merval en pesos suba por efecto tipo de cambio", no así en moneda extranjera. "Coincido con bonos hard dollar a la baja y dólar up", dijo.

A su turno, Christian Buteler, analista financiero, confirmó que habrá que esperar para saber cómo reaccionará la city: "Milei no solamente fue el más votado sino que fue la fuerza más votada. Repito, este escenario no estaba en los precios. Mañana habla el mercado".

El Gobierno prepara operativos para contener el dólar

El Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, anticipó que el Gobierno prepara diversos operativos con el fin de contener los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las PASO.

Cabe resaltar que desde Hacienda dijeron que durante el fin de semana estuvieron trabajando con el equipo económico para que los mercados "no influyan en la vida cotidiana de la gente".

Las investigaciones del caso están a cargo de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El sábado hubo reuniones en las que se trabajó sobre el tema y se terminaron de preparar las denuncias y la estrategia para la semana que viene, que incluirá allanamientos y pedidos para que los involucrados no puedan salir del país.

Las autoridades no dudan de que se trata de maniobras especulativas con intención de hacer subir el precio de las cotizaciones.

Muchos de los denunciados son personas que compran millones de dólares a través del mercado bursátil, pero sin contar con la capacidad financiera para hacerlo.

Algunos de los casos denunciados son incluso monotributistas de la menor escala. El viernes algunos de los involucrados y empresas vinculadas con ellos ya tuvieron allanamientos. Y el lunes continuarán los operativos para desmontar estas organizaciones.

Se detectaron compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que prácticamente no declaran ingresos ni patrimonio./ambito.com