Campero venció a Alfaro y no hubo foto de unidad

A pesar del compromiso previo, no hubo foto de unidad en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Tucumán. Mariano Campero (La Fuerza del Cambio) tuvo revancha de lo ocurrido en las PASO de 2021 y se impuso por más de 21.000 votos a la nómina larretista que encabezó Germán Alfaro (El Cambio de Nuestras Vidas). El triunfo de yerbabuenense significó el segundo golpazo que sufrió en dos meses el intendente saliente de la Capital. El líder del Partido por la Justicia Social dio declaraciones pasadas las 21 del domingo y después no asistió al bunker del vencedor de la interna de Juntos por el Cambio.

Antes de que hubiera números oficiales, el optimismo primaba en el búnker de Campero. Se optó por un hotel frente al parque 9 de Julio para facilitar la logística entre los dirigentes. Las tendencias que manejaban los asesores del también legislador electo desde temprano fueron las que finalmente confirmó el escrutinio provisorio: Campero derrotó a Alfaro en la categoría de diputados (116.919 votos contra 95.881, con el 98,5% de las mesas escrutadas) y Patricia Bullrich -socia del yerbabuenense- superó a Horacio Rodríguez Larreta en Tucumán (104.803 votos contra 102.130).

Llamado telefónico

Con los datos públicos, el vencedor -que también se impuso en la Capital- reconoció que se comunicó telefónicamente con Alfaro y le quitó importancia a su ausencia por la foto de unidad. “Honestamente, lo entiendo; no hace falta (que venga). Me pasó hace dos años lo mismo”, dijo en alusión a cuando perdió con su colega de la Capital como precandidato a senador. Y añadió: “sé lo que está pasando porque me pasó a mí, pero le dije que estoy a disposición para que nos juntemos y avancemos”.

El yerbabuenense, que prometió que va a romperse el alma para las elecciones generales, consideró que para dar vuelta la página y mirar hacia el 22 de octubre es clave saber ganar y perder. “En el sentido de saber ganar es que voy a hacer todo lo que esté de mi parte. No tenía pensado ser precandidato a diputado; al contrario. Me lo pidió Patricia. Hoy creo que fue acertada la decisión porque si Patricia es presidente, tengo mucha expectativa de que podamos hacer un gran trabajo por Tucumán, con obras viales y de infraestructura para la provincia.

Candidatos mezclados

Las listas que compitieron en la interna de JxC acordaron intercalar ambas nóminas de cara a las generales. Por lo tanto, la lista de JxC quedó conformada del siguiente modo: Campero; Valeria Amaya; Sebastián Salazar; Noemí Correa; y Ramiro Beti. En tanto que Rafael López Guzmán se impuso a Domingo Amaya como representante para el Parlasur.

¿Qué pasará con el aparato oficialista para las elecciones generales?

El radical reflexionó que JxC tiene un desafío “muy grande” por delante. En una lectura más amplia de los resultados en la provincia, Campero analizó que sin estructura el oficialismo apenas rozó los 300.000 votos. “Ese fenómeno lo veo difícil para octubre. Creo que sí van a movilizar y que va a ser una elección más compleja para nosotros. Pero, por otro lado, creo que tenemos todo para hacer con Patricia una campaña económica, de seguridad y creo que Patricia va a ser presidente”, dijo.

La legisladora Nadima Pecci (PRO), que secundaba a Campero, se quedó afuera de las generales por el sistema que impuso el alfarismo en las PASO. “Al sistema lo impusieron los que sabían que podían perder. Quisieron a toda costa meter un diputado y es entendible en algún punto. Yo trabajé para que gane esta lista y para que gane, sobre todo, Patricia Bullrich”, manifestó.

Si Campero se impone en las generales, Manuel Courel (jefe de Gabinete de Yerba Buena) será quien asuma su banca en la Legislatura./ La Gaceta