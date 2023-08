Dady Brieva: “Cristina ya no está y Máximo debe estar en Holanda”

lunes 14 de agosto de 2023

En medio de un encendido debate sobre los primeros resultados de las PASO 2023, que marcaban una ventaja de La Libertad Avanza, de Javier Milei, sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Dady Brieva pidió la palabra en Argentina vota, el programa especial de C5N con motivo de las elecciones, y aseguró que en su opinión la polarización entre el partido creado por Mauricio Macri y el kirchnerismo ya no existía.

“A mí no me esta llegando nada, solamente me escribe la Chipi que en Rosario se fue a dormir y que mañana tiene que ir al colegio”, bromeó el humorista mientras Daniela Ballester y Pablo Duggan analizaban los datos que le llegaban al equipo. Pero luego intentó imponer su voz sobre el resto de los panelistas para hablar del origen de la famosa “grieta” que divide políticamente al país desde hace años.

Entonces, expresó: “Volvamos a esto de la grieta...Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: ‘Wow, wow, wow’. ¡Como dice Esmeralda Mitre! Yo digo: Cristina (Fernández) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”.

Minutos antes, siempre tratando de encontrarle una explicación al inesperado triunfo de Milei y al descreimiento de la sociedad en relación a los políticos tradicionales, Dady ensayó una extraña comparación entre el partido que el economista lidera y Midachi, el grupo que él integró por décadas junto al Chino Volpato y Miguel del Sel.

“Milei tiene una cosa muy interesante para los que manejamos más o menos esto de llegar a lo popular. Es esta cosa que él te propone el atajo. ‘Pan de lenteja: cuatro huevos, cuatro de lo otro y ya está'. ‘Fondo monetario: ya está'. Y me parece que para esa gente que vota, está muy bueno eso. Escuchar la cosa rápida, simple. Después vemos si lo podemos hacer o no”, comenzó diciendo.

Y luego reflexionó: “Disculpen, pero me parece que está bueno y tiene que ver. Siempre se habló del fenómeno Midachi. Porque siempre, a lo que no se entiende, se le pone la palabra climatológica ‘fenómeno’. Y me parece que hay cosas de éxito que no entendemos, en las que se juntan las coordenadas de tiempo y espacio y no la ves. Entonces decís: ‘Uh, mirá, ocho millones de personas comen banana con dulce de leche’. Por decir eso. Y lo que pasa es que hay algo que no vimos, hay algo popular que se fue dando, que se fue gestando y que no supimos analizar”.

En su comentario, Dady hizo referencia sin nombrarla a Soledad Pastorutti, diciendo: “Un día alguien revoleó el poncho y todos dijeron: ‘La mina de Arequito’”. Y volvió a su propia experiencia. “¿Por qué pasó lo de Midachi en esa época? Porque en los ‘90 había pelotudeo. Y nosotros teníamos el mejor pelotudeo que se podía ofrecer. Pero nadie lo vio venir”, concluyó mientras Ballester aseguraba que le parecía “rara” la comparación y él insistía en que los resultados favorables a Milei habían sido el resultado de algo “compulsivo”.