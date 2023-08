“Perdón, no sé quién es”: Milei y una picante respuesta sobre Lali Espósito

lunes 14 de agosto de 2023

Desde España, donde continúa con su gira como cantante, Lali se refirió a las elecciones PASO celebradas este domingo en Argentina, donde Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, resultó como el candidato más votado con el 30 por ciento.

En ese contexto, Lali tuiteó: “Qué peligroso. Qué triste”. Sus declaraciones se hicieron virales y las respuestas de sus seguidores no tardaron en aparecer, muchos de los cuales se manifestaron a favor de Milei y criticaron la postura de la cantante.

Consultado al respecto, el economista y actual diputado liberal, fue sarcástico: “Perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista Jonathan Viale, por Rivadavia Rivadavia, cuando le preguntó si había leído el comentario de la artista.

Ante la negativa de Milei, Viale continuó indagando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito?. Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”. Y el flamante candidato a presidente volvió a ignorar su trayectoria: “Yo escucho los Rolling Stones”, ironizó.

Ante la respuesta, el periodista insistió: “¿Qué onda? Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa su carrera con Chris Morena y ahora es una cantante. ¿No sabés quién es?”.

Y Milei fue tajante: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Al primer tuit de Lali, luego se sumó un segundo -que se convirtió en tendencia por utilizar la palabra ANTI-DERECHO- donde la cantante aclaró cuál es su postura política.

“No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, afirmó la artista.

Y agregó: “Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del “otro bando” y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Lali le pidió a los votantes argentinos que sean “responsables” y “no miren su ombligo únicamente”. Y volvió a escribir que para ella “es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante”.

Para cerrar, afirmó: “Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

Lali fue de las pocas figuras del espectáculo que se manifestaron sobre el resultado de las PASO a minutos de haberse difundido y revoluciono Twitter con sus dichos.

Leé también El fuerte mensaje de Amalia Granata a Lali luego de que criticara a Milei

En otro trama del reportaje radial a Milei, el liberal descartó sumar a Patricia Bullrich a su espacio político en caso de resultar presidente al sentirse defraudado por ella. “No sé si la sumaría a Patricia a mi gobierno. Tengo muchas dudas porque he estado muy involucrado en las operaciones que me hicieron en los últimos meses. Yo hice un alto al fuego. La realidad es que a mí me defraudó. Creí que era distinta”, se sinceró.

A su vez, aseguró que ya tiene decidido quién será su ministro de Economía; al igual que todas las personas que integrarán su gabinete: “Lo tengo listo para asumir ahora. Está y la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que están haciendo”.

Con respecto a quién considera su principal contrincante en las elecciones del 22 de octubre, Milei aclaró: “Mi enemigo de octubre es la casta empobrecedora. O sea, somos los argentinos del bien contra los que arruinaron el país”. /Infobae