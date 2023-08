"Sos el que me puso en primera”: el agradecimiento de Milei a Fantino

lunes 14 de agosto de 2023

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, participó del programa “La cosa es así”, que conduce Alejandro Fantino por Radio Neura. En ese marco repasó las sensaciones post PASO luego de haber sido el precandidato más votado, algunas de sus propuestas y hasta se animó a analizar el escenario electoral de octubre. “Puedo ir a balotaje con Massa”, arriesgó.

El candidato a Presidente, antes que nada, le comentó emocionado al periodista por qué eligió su programa para hablar sobre lo ocurrido este domingo. “Para sentarme primero un día como hoy hubiera elegido a dos personas: uno es mi amigo Mauro (Viale), que está en el cielo, y otro vos. Son los padres de la criatura, de alguna manera”, señaló.

“Anticipaste el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Fue fundamental para despertar más leones. Sos el que me puso en primera”, le reconoció Milei a Fantino.

Con lágrimas en los ojos, recordó a Viale: “Me dio lugar, me enseñó a moverme en los medios. Me dijo que esto era un round de box: tenés que meter una buena piña de entrada. Tuvo actitudes valiosas conmigo”.

LAS SENSACIONES DEL “MÁS VOTADO”

Fantino le preguntó cuáles fueron las sensaciones cuando pasó la euforia: “No hubo euforia ni efervescencia. Estábamos muy tranquilos, a diferencia de los demás”, aseguró el candidato.

“Nosotros al estar involucrados en política entendemos como funcionan las operaciones. Las encuestadoras son sicarios. No consulté a ninguna. Mirábamos los números sabiendo para quién trabajaban y con eso nos manejábamos”, contó.

Agregó que mientras más hostilidad sentía de los medios, “mayor respaldo de los ciudadanos” notaba. Milei contó que durante su campaña decidieron llegar de sorpresa a los lugares, pero hubo un punto de quiebre en Bahía Blanca y Mendoza.

“Se filtra la información de Bahía Blanca y había tres cuadras de gente. Hubo que reorganizar la forma de ingresar. Somos muy conservadores en la mirada de los números, pensamos que era normal el nivel de adhesión por ser una ciudad chica... pero en Mendoza nos pasó lo mismo. Eso fue decir ‘epa’... Era mucha gente, no era un tema menor”, admitió.

Se refirió también al cierre de campaña en el Movistar Arena y volvió a denunciar sabotaje. “Me ocupo de lo mío. La forma de ser de Juntos por el Cambio es muy mediocre. Como no pueden crecer se dedican a ensuciar a otros. Patricia Bullrich tiene la responsabilidad de las operaciones que sufrí el último mes”, acusó.

En esa polémica, mencionó también al esposo de Bullrich: “Guillermo Yanco fogoneó que fui escrachado en el acto de AMIA. Y yo me quedé hasta el último minuto y recibí mucho cariño allí. Dijeron que como me quisieron linchar me tuve que ir antes, inventaron todo. Eso es un punto de no retorno. Lo hablé con Macri y dijo que lo iba a estudiar”.

Consultado sobre qué fue lo que más le molestó de las cosas que dijeron en las últimas horas, habló del llamado “voto bronca”. “El problema es que cuando el modelo empieza a tirar error, en política en lugar de revisar el modelo dicen que ese error es el ‘voto bronca’”, graficó. En esa misma línea se mostró moleto con quienes trataron de ignorantes a sus votantes.

QUÉ DIJO SOBRE ALGUNAS DE SUS PROPUESTAS

“Proponemos achicar el estado, que el ajuste lo pague la política, eliminar la obra pública y armar un sistema parecido al chileno”, explicó.

Además señaló que “avanzaría con la eliminación de la coparticipación”. “Que cada provincia viva de lo que produzca. Hay territorios que hoy no se desarrollan porque tiene el Estado en el medio”, subrayó.

Agregó que uno de sus proyectos más importantes es la privatización de YPF aunque reconoció que “eso va a demandar más tiempo”. “Con Aerolíneas vamos a hacer un working capital por un año y después lo van a tener que manejar los empleados”, explicó.

SOBRE LOS TÉRMINOS “PELIGROSO” Y “ANTIDERECHOS”

El periodista le preguntó sobre cómo toma que hay sectores que lo tilden de “peligroso” y “anriderecho”. Al respecto, manifestó: “En el debate para diputados 2021 yo lo contesté. A cualquier parásito de la casta que vive del Estado le parezco peligroso. Se les termina el curro de la obra pública. Para los sindicalistas que entregan a los trabajadores, para los micrófonos ensobrados. Obvio, soy peligroso para la casta. Para la gente de bien, no”.

Sobre los subsidios a minorías fue esquivo al preguntar quién paga dichas ayudas y en cuanto a la Ley de la Interrupción Legal del Embarazo dijo: “Que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo. La gran mayoría de las leyes no es legítima. Estoy en contra del ILE. Por lo menos, haría un plebiscito para revisarla. Si me da a favor, se elimina la ley”.

SU MIRADA SOBRE LA ECONOMÍA

Acerca de la devaluación de este lunes luego de conocerse los resultados de las PASO, el líder de LLA analizó: “El Gobierno lo que hace es tomar la medida y echarle la culpa a alguien. En mi Gobierno no va a haber devaluación, porque va a estar dolarizado. ¿Qué me vienen a echar la culpa a mí de la devaluación de hoy?”.

“El oficialismo decidió ir con el ministro de Economía como precandidato y se comió un cachetazo tremendo”. Sobre si le da “miedo” la hipotética transición de Gobierno aseguró que no: “Estoy preparado para gobernar mañana mismo”, aseguró.

En tanto volvió a aclarar que la dolarización la haría “a precio de mercado” pero no es algo que pueda aplicarse de inmediato. “Eso se hace con el tiempo”, remarcó. También insistió con la eliminación del Banco Central: “¿Generó algo positivo para los argentinos el Banco Central?”, preguntó.

QUÉ DIJO SOBRE LA INSEGURIDAD

Milei señaló que en cuanto a uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos hoy propone varios cambios. “Es necesario un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal -para que no sea una puerta giratoria- y un nuevo sistema carcelario. Estamos dispuestos a tener cárceles privadas”, dijo.

Y agregó: “Planteamos una nueva doctrina de seguridad. Se terminó el zaffaronismo. Bajaría la ley de imputabilidad, se juzga en función del delito. El que las hace las paga. Me irrita bastante la visión ‘boluprogre’ que desconectan causa y efecto, pero cuando aparece un caso criminal se rasgan las vestiduras. Son unos hipócritas”.

No obstante señaló que no avanzaría con la implementación de la pena capital. “No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Si la persona se equivocó pagarpa con su propiedad o con su libertad. Va contra mis principios”, comentó.

SU ANÁLISIS SOBRE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

“Estamos haciendo nuestros esfuerzos para ser una alternativa”, dijo de cara a las Elecciones Generales. Y consideró que, a diferencia de lo que cree Juntos por el Cambio, la gente que no fue a votar en las PASO no son votantes que dicha coalición pueda captar. “La gente que no fue a votar la pescamos nosotros, porque son lo que más enojados están con el sistema”, aseguró.

"Bullrich no sacó el 28%, sacó el 17%. El resto es de Larreta y los votantes de Larreta están más cerca de Massa”, indicó. Fantino, entonces, preguntó si estaba avizorando un balotaje con Massa: “Sí, puede darse esa situación”. Aunque subrayó que no elige rival, “que venga el que sea”, indicó. /Vía País