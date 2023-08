El impacto de la devaluación: “No hay precios" en las góndolas tucumanas

martes 15 de agosto de 2023

En la Argentina, cada vez que sube el dólar, inmediatamente se produce un traslado a precios. Y la inflación, según el último dato de junio, ya se encuentra en 115% interanual, por lo que era, según el candidato presidencial por Unión por la Patria, un camino asegurado a niveles de precios mucho más altos. Sin embargo, el Banco Central devaluó durante la jornada del lunes un 22% el peso. Así, el dólar oficial (sin impuestos) cotiza a $347,50 para la compra y $365,50 para la venta.

En este contexto, los comerciantes en Tucumán optan por quitar los precios de las góndolas o directamente no vender sus productos ante la incertidumbre económica que rige tras las PASO. “Los proveedores avisan que no tienen listas de precios, no se está vendiendo. Es un escenario muy complejo, asi que decidimos sacar todos los precios de los productos”, aseguran.

Según las primeras estimaciones de algunos economistas consultados, esta devaluación implicará niveles de inflación de dos dígitos en agosto y septiembre, por lo que el escenario en materia económica de cara a octubre se prevé difícil. “Vamos a tener más inflación, sobre todo en agosto y en septiembre.

Los rubros que más impactarán son los de bienes transables, que tendrán un impacto directo. Es el caso de alimentos, donde las subas podrían trepar al 15 por ciento.

En algunas empresas del sector alimenticio advertían desde ayer que “hoy no hay precio de nada”, que los proveedores están a la espera de ver cómo se estabiliza todo para actualizar las listas de precios. En el caso de las alimenticias, deben renegociar los acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio y les habían anticipado que luego de la elección serían convocadas para discutir cómo seguía Precios Justos. En este contexto, se supone que todo se demorará y habrá mayor presión a ajustar las listas más de lo deseado por el oficialismo.

En cuanto a los rumores de desabastecimiento, el presidente de la Cámara de Supermercadistas y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccoman aseguró que "hay stock, por el momento", pero aclaró que "hay que ver si con los días levanta la venta". Respecto a los productos que más se complicaron, señaló que "son los productos importados, ya teníamos problemas con los enlatados, que venían faltando (champiñones, ananá en lata, whisky)". Si bien hay stock, "hay casos en que se limita la venta de algunos productos puntuales, como aceite, azúcar o harina, porque no hay una reposición normal".

La Cámara de Comercio de Tucumán emitió un comunicado en la tarde del lunes en el que señala "Los comerciantes, las PyMEs y los empresarios queremos informarle al público en general la situación que enfrentamos hoy, luego de la brusca devaluación en las primeras horas del día recibimos comunicados de nuestros proveedores, informándonos la suspensión de las ventas, lo que nos obliga a esperar o a considerar incrementar nuestros precios, para resguardar nuestros comercios y a todos los que forman parte de él".

Apuntaron contra las medidas estatales, agregando que "esto se suma a la lucha diaria contra la inflación, los organismos de recaudación estatales, empresas de servicios y sindicatos, que parecen actuar en conjunto para dilapidar la pyme Argentina"