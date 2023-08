La exnovia de Javier Milei habló tras el resultado en las PASO

martes 15 de agosto de 2023

Luego de que Javier Milei se consagrara como el precandidato presidencial más votado en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron el último domingo en la Argentina, habló Daniela Mori, la cantante recordada por el hit “Endúlzame que soy café” y que mantuvo un vínculo amoroso con el economista liberal hace algunos años.

“Ayer voté y agarré el auto y me fui. Ahora estoy en la Costa, me vine para acá para remodelar la casa de mi mamá”, comenzó contando la cantante en comunicación con Socios del Espectáculo (El Trece). Asimismo, admitió que aun tiene vínculo con Milei. “Ayer lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista. Hablamos hasta el 2019 y creo que empezó con todo esto en el 2020″, dijo.

“Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”, dijo acerca de la victoria del libertario. Además, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro con Milei. “Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo. Estoy muy contenta con el resultado por él”, definió.

“La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida, porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento”, dijo sobre su vínculo.

Sobre el final de la conversación, le preguntaron si se imaginaba como la próxima Primera Dama de la Argentina. Y no lo descartó: “Si me pasara una cosa así en algún momento de mi vida, lo tomaría con mucha responsabilidad. Sé lo que son las necesidades”.

Daniela y el economista libertario fueron pareja entre el 2018 y 2019. En aquel momento ella lo había definido como una persona “muy divertida” y hasta lo invitó a cantar en uno de sus shows. “Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez.

“Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reír mucho, y eso es muy importante en la vida”, dijo enamorada y él y agregó que era muy “tierno” y “caballero”.

Sin embargo, la relación no prosperó. En el 2019 en Intrusos (América) ella explicó: “Nos dejamos de querer”. Fue en aquella entrevista y al hablar luego de un problema de salud que estaba atravesando su hija, que la cantante se puso nerviosa y se descompensó en vivo. “Mi hija Daniela tuvo cáncer de ovarios y después hizo metástasis de colon, fue muy complicado. Tengo que agradecerle mucho a la ciencia. Sí, rezaba, pero recé muchísimo más a partir de eso. Es mi hija, la tuve muy joven. Me pongo a pensar y no recuerdo mi vida sin ella, porque fui mamá a los 17 años y después empezaron a aparecer cosas lindas, triunfos, una carrera… Ella es todo para mí, yo siempre le dije y le voy a seguir diciendo que es mi mejor canción”, dijo por aquel entonces en Quién quiere ser millonario (Telefe).

“Daniela me enseñó, me dio mucha fuerza. Gracias a la ciencia y al Italiano pudo vencer el cáncer. Para mí fue muy difícil porque es mi hija, y esto no se trata de competir, porque el dolor de cada uno es fuerte. A veces uno dice que se pueden superar muchas cosas, menos la muerte de un hijo. En la vida yo creo que todo se puede superar, y si no se supera se puede sobrellevar”, sostenía en ese entonces.