El presente de Coco Sily tras la reconciliación de Caramelito con su exmarido

Respecto de lo vivido juntos, aclaró: “De la relación con Cecilia lo que me queda es todo luz, es un ser maravilloso, es un ser luminoso, es una gran mujer, una gran persona, así que ya el solo hecho de haberla conocido es todo ganancia para el alma”.

Cabe recordar que la exconductora infantil hace una semana blanqueó su reconciliación con el padre de sus dos hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre luego de 25 años de matrimonio.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y ambos se mostraron muy molestos por las críticas recibidas. Por caso, Sily dejó en claro: “Ella no me hizo nada a mí, hay que entender eso, lo único que me hizo fue bien. Lo que hizo fue iluminarme, así que está mal eso, porque es parte de la vida y los dos seguimos nuestros caminos, pero seguimos teniendo un lazo. No hubo nada feo, no hubo nada malo”, al recordar que ella tiene un programa en la radio en la que él es uno de los directivos.

Con respecto a lo que hablan los demás acerca de su situación personal, la exconductora en las últimas horas también se había mostrado enojada. “La verdad que lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad es que lo lamento por el que lo hace. No voy a estar feliz ni dicharachera ni nada. Y no voy a estar así porque no es una situación ideal ni linda. La verdad que no”.

En cuanto a si ella se imaginaba una vuelta con Giorgiutti, fue contundente. “Es realidad el tema es que había muchas cosas que seguir hablando y que la verdad que yo no pensé que tenían posible solución, de hecho no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanundando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”.

“Con Coco mantenemos una excelente relación, de hecho yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral, porque sería una pena que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros”, destacó la conductora.

“Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía, y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y en este caso en particular, hablamos de Coco. Él siempre supo todo, y no solo supo, me supo acompañar de una manera tan amorosa y tan hermosa, que bueno, después terminó siendo que aquello que empezamos a imaginar no continuó”, contó la actriz.