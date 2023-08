Consultoras ya estiman una inflación de dos dígitos para agosto

martes 15 de agosto de 2023

Tras conocerse que la inflación de julio fue de 6,3%, según el Indec, es que las miras están puestas en qué sucederá con la medición de agosto. Muy atrás quedó la imágen del mes pasado ya que aún no habían sucedido las PASO que dieron por ganador a Javier Milei de La Libertad Avanza como precandidato a presidente ni tampoco el BCRA había tomado la decisión de devaluar 22% la moneda oficial, y fijar el tipo de cambio oficial hasta octubre.

Ocho consultoras relevadas por Ámbito establecen que la inflación de agosto estaría entre el 10% y el 15% mensual.

Para LCG podría ubicarse entre el 12% y 15%, a su vez Econometría evalúa que la medición estará en el 11%, visión que comparten con Ferreres y Eco Go. Para Equilibra el IPC podría marcar entre un 11% y un 12%. Desde Romano Group aseguran que podría estar cercana a 10%. Por último otra consultora aseguró, en off, que la medición la proyectan en 14,3% aunque consideraron que aún es muy reciente para medir agosto. Desde C&T prefirieron aún no revelar datos.

Lautaro Moschet, economista en la Fundación Libertad y Progreso, opinó: "Para agosto esperamos una fuerte aceleración. La suba de impuestos al dólar a fines de julio implicó una aceleración en los primeros días del mes que se vio reflejada principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas".

Posteriormente, dijo que "con la devaluación de 22% al tipo de cambio oficial mayorista, comenzó una nueva dinámica en la evolución de los precios marcando un nuevo impulso. Como si fuera poco, el aumento de regulados también presionará a la inflación de agosto. Con esto, esperamos que el próximo dato se ubique en torno al 9,3%".

"En un país de alta inflación, la devaluación del 22% que tuvimos ayer se traslada rápidamente a los precios. Con esto, se estima que en agosto la inflación va estar entre el 10% y el 14%. Ayer y hoy hay remarcaciones 3 o 4 veces en el mismo día sobre algunos productos, como sucedía en 1989 con la hiperinflación", aseguró aseguró Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo.

"Lamentablemente esta evaluación del tipo de cambio oficial nos pone en un nuevo régimen inflacionario para el segundo semestre de 10% mensual de inflación", dijo a este medio Alfredo Romano, Director de la consultora económica Romano Group.

A su vez, Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, dijo en diálogo con Ámbito que "el ajuste cambiario del 22% va a generar una inflación en los productos de la canasta básica con los alimentos a la cabeza". Según sus cálculos, el IPC que tenía un piso de entre el 6/7% mensual y se acelerará otros 6/7%. "Es posible que tengamos una inflación de 13% en los próximos 30 días corridos", expresó.