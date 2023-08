Carolina Píparo defendió a Milei y le contestó a Lali Espósito

martes 15 de agosto de 2023

"Para mí es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho semejante". Con esa frase, la cantante Lali Espósito generó un revuelo en La Libertad Avanza, el partido encabezado por Javier Milei, que cosechó el 30% de los votos en las PASO. Tras la respuesta del libertario, ahora contestó Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense: "Toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país".

"Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía: 'Qué peligroso, gente anti derechos'. Yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país", destacó Píparo en diálogo con radio Mitre.

La diputada nacional que se llevó el 23,76% de los votos remarcó que "mucha de esa gente" que votó a La Libertad Avanza "es porque sabe exactamente que no existe el derecho a la salud, a la educación, y muchísimo menos el derecho a la seguridad. ¿De qué estamos hablando? Porque basta del tema discursivo. ¿De qué estamos hablando en la realidad? En la realidad, ninguno de esos derechos son reales".

Además, Píparo buscó negar que Milei vaya a quitar derechos: "Va a restablecer derechos. El tema es si quieren debatir en serio qué derechos tenemos hoy los argentinos ¿Tenemos derecho a estar seguros o a una educación digna? Ningún derecho, solamente el que pueda pagarla".

"¿Salud? Uno va a una salita y, si tiene dos hijos, tiene turno para uno solo y dentro de 10 días ¿Eso es salud? ¿Alcanza con decir ‘tengo ministerio’ para tener salud? Dejemos la hipocresía. Eso es a lo que yo invito en general", añadió Píparo, que un día después de la elección le pidió a Juntos por el Cambio aliarse para derrotar al gobernador Axel Kicillof.

Leé también Javier Milei respondió las críticas de Pampita

Antes, Javier Milei se había pronunciado sobre los dichos de Lali Espósito ante una pregunta de la prensa: "Perdón, no sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones".

Y un periodista insistió: "​¿Qué onda? Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa su carrera con Chris Morena y ahora es una cantante. ¿No sabés quién es?".

"Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular", respondió, tajante, Milei.

La fuerte crítica de Lali Espósito

Tras los resultados del domingo, Lali Espósito se volcó una vez más a su cuenta de Twitter y compartió un fuerte descargo en el que volvió a apuntar en contra del libertario.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", comenzo diciendo la cantante.

"Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar siempre, dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", agregó, visiblemente indignada.

Y aclaró: "Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos", completó.

Además, en otro tuit, la también actriz escribió: "Que tengan la mejor semana posible. Besos para todxs". /Clarín