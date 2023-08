Inter Miami finalista: Messi anotó un gol y acumula nueve en seis partidos

¡Inter Miami es finalista de la Leagues Cup! Con un golazo de Lionel Messi, el conjunto de Florida se impuso por 4-1 a Philadelphia Union, en condición de visitante, y se metió en el mano a mano por el trofeo. Ahora, esperan por Monterrey o Nashville para el duelo que será el sábado. A su vez, ya se clasificaron a la Concacaf Champions Cup 2024.

El equipo del Tata Martino golpeó prácticamente desde el vestuario. A los 3 minutos, Sergey Krivtsov sacó un centro desde campo propio y habilitó a Josef Martínez. El delantero venezolano sorprendió a toda la defensa rival y, con un remate cruzado, abrió el marcador.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx