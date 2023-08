Corralones paralizados: construir cuesta un 20% más y frenan los presupuestos

miércoles 16 de agosto de 2023

La suba del dólar libre impactó con fuerza en los precios de materiales para la construcción. En rubros como en grifería, pinturas, cal, cemento y pisos, los valores se dispararon por sobre el 20% en sólo dos días.

El inesperado primer puesto en las PASO de la Libertad Avanza, el partido político liderado por Javier Milei, generó desconcierto en el mercado de la construcción de viviendas.

Los corralones paralizaron las ventas y los materiales de obra están trabajando hasta hoy en algunos casos sin precios de referencia. Los desarrolladores de viviendas sostienen que estuvieron comprando insumos todas las semanas previas a las elecciones y que están recibiendo los que ya estaban pagos. Pero reconocieron que ninguna empresa se quiere deshacer de su stock en este contexto.

Si antes los presupuestos duraban 15 días, ahora sólo se consiguen algunos por una semana. La mayoría de las empresas del sector no quieren correr riesgos.

La inflación, 6,3% en julio y 113,4% interanual, ya había impactando fuerte sobre los materiales y se registraban aumentos por más del 110% interanual. Según el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró un descenso desestacionalizado de 1,98% con respecto al mes anterior y se ubicó un 1,88% por debajo de julio 2022 en la serie desestacionalizada. El acumulado de los siete meses de 2023 cerró un 9% por debajo del mismo período del año anterior.

Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya (entidad que agrupa varias fábricas que producen materiales de obra), destacó a Infobae que “la señal después de las PASO fue muy fuerte para los mercados. Y lamentablemente la mayoría de los insumos con los que fabricamos los productos tienen un componente en donde influye el dólar, y por eso se traslada a los precios finales”.

Los productos químicos que se importan para pinturas, o morteros específicos, por ejemplo, influyen y terminan encareciendo los materiales que se necesitan para edificar y refaccionar viviendas.

“Los mercados se mueven por expectativas y luego de los resultados del domingo se intuye más que nunca que habrá un cambio de ciclo político. Creemos que hasta fin de año habrá movimientos alcistas de precios y tal vez se profundice el camino recesivo. Pero esperemos que las recetas que se apliquen en 2024 permitan desarrollar la economía y se levanten medidas que restringen la importación de productos, algo que viene complejo desde hace más de 18 meses”, amplió Brandi.

Expertos sostienen que la producción en las fábricas que elaboran productos para la construcción están trabajando normalmente y el despacho de materiales opera en tiempo y forma.

Por los corralones

Ante la inestabilidad del dólar y la inflación, muchos tratan de ganar al pagar con tarjeta y en cuotas grifería, sanitarios, caños de PVC, pintura, cemento, hierros y arena, entre otros materiales. Martín Carísimo, gerente regional de Familia Bercomat, dijo que “como los volúmenes de ventas son compras chicas, el usuario final apela a utilizar tarjeta y hemos logrado vender normalmente entre ayer y hoy. Seguimos otorgando financiación”.

Al margen del resultado electoral todo quedó abierto y es incierto, la experiencia demuestra que los cambios de gobierno tienen un efecto de freno en la actividad y que su extensión dependerá de qué tan rápido se puedan reacomodar las expectativas económicas. El mercado de construcción viene mostrando en los últimos meses una caída y las expectativas para el resto del año no son favorables.

Diego Aguirre, CEO de Construyo al Costo, comentó que “el impacto de la devaluación del dólar oficial anunciada el lunes tuvo efectos inmediatos en el costo de los materiales que tuvieron aumentos promedio del 20% y además se notó un freno brusco en las entregas de los proveedores y en las cotizaciones por la incertidumbre de los precios”.

Otra fuente de una casa de revestimientos y decoración del hogar confirmó que los materiales nacionales aumentan al ritmo de las subas de los proveedores, que se traslada a los precios de venta al usuario. Pero algunos no se actualizaron, sobre todo, de materiales o muebles importados que hoy no se están comercializando hasta que no se calme la situación cambiaria y se estabilice el precio del dólar.

“El salto del dólar libre de esta semana aún no está reflejado del todo en los precios de materiales”, concluyó Aguirre./Infobae