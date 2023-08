Marcelo Tinelli y lo que no se vio de la intimidad de la foto grupal del nuevo Bailando

miércoles 16 de agosto de 2023

Con el color, el brillo y la diversión que caracteriza al ciclo de Marcelo Tinelli, en la noche del martes se hizo la presentación oficial de Bailando 2023. Se reunieron en el Hipódromo Argentino de Palermo las figuras convocadas para bailar en la pista que este año saldrá desde la señal América junto al conductor del programa.

A partir de las 18,30 los participantes comenzaron a desfilar por la alfombra roja, ubicada en la entrada del lugar, debajo de las imponentes escalinatas que llevaban a los salones en donde más tarde se tomaron las fotos oficiales de cada figura y luego, la clásica toma grupal.

Los primeros en llegar fueron Tomás Holder y Martín Salwe - que saludó a todos los fotógrafos que lo esperaban del otro lado del vallado - junto a Milett Figueroa, su compañera de equipo. A los pocos minutos arribó Constanza Coti Romero, enfundada en un vestido largo negro y, según reveló, eligió ese color porque “es el más elegante”. En ese instante bajaron por las escaleras las diez bailarinas que acompañarán a Marcelo vestidas con minifaldas plateadas, tops negros y camperas cortitas al tono.

Luego, fueron acercándose Mónica Farro, Eva Bargiela y Juliana Díaz, La exhermanita, contó lo emocionada que está de entrar a la pista. “Tengo una mezcla de emociones, siento que le estoy poniendo todo para hacer lo mejor posible. Me siento contenta y también muy contenida por mi pareja de baile”.

Más adelante, pasaron por la alfombra roja Brian Sarmiento, Flor Vigna, Lali González y Lola Latorre. Los productores históricos de Tinelli, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe contaron que finalmente el programa comenzará a fines de agosto. “La fecha de inicio será el lunes 28 de agosto y saldrá en el horario apenas termina LAM, el ciclo de Ángel De Brito. Y la fecha de finalización será después de enero”, aclararon.

Por otra parte, se mostraron muy contentos de arrancar el ciclo por la pantalla del canal palermitano. “Estamos con muchas expectativas con el cambio de canal, si me preguntan qué número de rating esperamos no puedo responder porque la verdad es que podemos esperar todo tipo de números. Volvemos a hacer el Bailando que hicimos siempre y que no pudimos hacer cuando arrancó la pandemia, con público y en vivo”, respondió Hoppe.

Entre tanto color, la velada se iluminó cuando hizo su entrada Moria Casán. De fucsia, la diva eligió un vestido con plumas sobre unas calzas al tono. A la prensa, contó cómo se siente con este regreso tan esperado. “Este regreso para mí es una nueva era, no se puede comparar nada con lo anterior, con nueva gente y vamos a ver cómo se comportan en la pista. porque el show hay que hacerlo con el timing de la pista. Yo no me fijo antes en los participantes, ni quiero saber quiénes son, me gusta sorprenderme junto con el espectador”, destacó. Y continuó: “En la pista puede cambiar todo, sobre todo en este show que van a haber algunas nuevas reglas".

La lista de las 28 figuras confirmadas