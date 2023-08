“Sé feliz con él”: un empresario destapó la infidelidad de su novia en plena fiesta de compromiso

Pues bien, según el medio español 20 Minutos, el empresario esperó hasta el brindis para desatar su venganza, creando así una escena digna de una telenovela dramática. “Estoy muy emocionado, suelo hablar improvisando, pero no quiero correr el riesgo de cometer un error” , comenzó diciendo Segre en medio de la fiesta en la que también se celebraba el aniversario de los dos.

Y siguió: “Te daré el mayor de los regalos. El regalo que te doy es la libertad. No me casaré contigo (...). Quiero darte la libertad de amar (...). En particular, a otra persona, un abogado muy conocido”, afirmó el empresario delante de todos los invitados, según recoge el medio citado.