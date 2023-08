El club del ascenso que tomó una polémica decisión luego de que todas sus jugadoras renuncien en conjunto

miércoles 16 de agosto de 2023

Hace algunas semanas, el plantel completo del fútbol femenino del club Argentino de Rosario decidió renunciar y en un comunicado dio detalles de las penurias vividas en el último tiempo, además de denunciar la discriminación a la que dicen, fueron sometidas, respecto del plantel masculino por parte de la dirigencia de la institución.

Entre sus motivos, las jugadoras estacaron que: "En los últimos meses, nosotras, las propias jugadoras, nos encargamos de organizar rifas, vender pizzas, buscar sponsors y pedir subsidios a la municipalidad con el objetivo de ír sosteniendo las condiciones básicas para seguir siendo el equipo competitivo que siempre fuimos.

Realizamos nuestros conjuntos de ropa para poder representar correctamente a la institución; varias veces debimos pagarnos la comida cuando nos tocaba viajar a jugar a otras provincias; estudios médicos que corrían por nuestra cuenta, viáticos a jugadoras pendientes, etc. Como si todo esto fuera poco, alquilamos nosotras mismas un predio para entrenar ya que la cancha no podemos utilizarla demasiado para “no arruinarla ya que al masculino lo televisan”, como nos dijeron. Fuimos cediendo en muchas cosas por el deseo de seguir jugando y estar más cerca de nuestro objetivo del ascenso. Objetivo que claramente al club no le interesa alcanzar."

#LaZonaFoxSports | Paula Maragliano, exarquera de Argentino de Rosario: “Estamos tristes y frustradas. Queríamos ser escuchadas y la verdad que estamos muy angustiadas por todo lo que estamos viviendo”.



Dada esta situación, el club Argentino de Rosario decidió retirarse de las competencias femeninas oficiales de AFA. Así lo confirmó la Comisión Directiva a través de un comunicado que difundió este martes, días después de que todas las jugadoras del equipo que militaba en la Primera B renunciaran con duras críticas hacia las autoridades.



Desde Argentino explicaron que la determinación se tomó “debido a la ausencia del plantel que se había conformado para este torneo” y recordaron que el reglamento de la categoría establece que “ante la no presentación en tres partidos, el club pierde la categoría”.

