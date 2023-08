El Mundial de Natación tendrá una categoría para personas transgénero

La Federación Internacional de Natación (World Aquatics) va a lanzar su “categoría abierta” a competidores transgéneros a partir de la Copa del Mundo de principios de octubre que se celebrará en Berlín, anunció este miércoles la organización que rige el deporte.

En 2022, World Aquatics (ex FINA) prohibió a los deportistas transgéneros participar en grandes eventos como los Juegos Olímpicos o el Mundial, motivo por el cual creó un grupo de trabajo encargado de poner en marcha lo que llamó “categoría abierta”. En un escrito publicado en las últimas horas, la instancia subrayó que la creación de esta división muestra su “compromiso inquebrantable en favor de la inclusividad, acogiendo a nadadores de todos los sexos y de todas las identidades de género”.

La “categoría abierta” será en las distancias de 50 y 100 metros, en todos los estilos, pero World Aquatics precisó que el número de pruebas afectadas podría ampliarse.

El presidente de la Federación Alemana de Natación, Kai Morgenroth, declaró que “Berlín está feliz de apoyar esta iniciativa innovadora”. ”Estamos orgullosos de acoger un evento en el que los nadadores pueden competir sin barreras”, afirmó.

Las federaciones británicas de remo y ciclismo anunciaron también en los últimos meses la creación de una “categoría abierta” a competidores transgéneros y no binarios. En el plano internacional, a finales de 2021 el Comité Olímpico Internacional (COI) renunció a establecer directivas uniformes sobre los criterios de participación de los deportistas intersexuales y transgéneros, dejando vía libre a las federaciones internacionales para tomar sus decisiones.

En junio pasado, World Aquatics (ex FINA) acordó por votación impedir que los nadadores transexuales compitan en carreras de élite femeninas si han pasado por cualquier parte del proceso de pubertad masculina. La medida consiguió el 71% de los votos afirmativos de los 152 miembros en su congreso general extraordinario.

“La FINA siempre acogerá a todos los atletas. La creación de una categoría abierta significará que todo el mundo tiene la oportunidad de competir a un nivel de élite. Esto no se ha hecho antes, así que la FINA tendrá que marcar el camino. Quiero que todos los atletas se sientan incluidos para poder desarrollar ideas durante este proceso”, explicó por entonces el presidente del ente, Husain Al-Musallam.

Aquella decisión se tomó luego de varias polémicas relacionadas con el tema. Tal vez la más emblemática es la fue la de la nadadora transgénero Lia Thomas en Estados Unidos. Las reglas de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) se convirtieron en el centro de atención debido a la aparición de Thomas de la Universidad de Pensilvania. Con 22 años, compitió durante tres años en los torneos masculinos. En 2019, cambió de sexo y comenzó a romper récords de la Ivy League.

La deportista argumentó que se percató de ser transexual en 2018: “Había mucha incertidumbre. No sabía qué podía hacer. Decidí nadar esa temporada como hombre, sin salir del armario, y eso me causó mucha angustia. Luché, mi salud mental no era muy buena. Sufrí mucha inquietud y me sentí atrapada en mi cuerpo. Fue cuando decidí que había llegado el momento de comenzar mi transición”. Al año siguiente comenzó el tratamiento hormonal, pero continuó en la categoría masculina por un tiempo hasta que la NCAA aprobó su expediente y permitió el traspaso al equipo femenino.