Por la devaluación, hay demoras en la obra pública

miércoles 16 de agosto de 2023

La devaluación del tipo de cambio oficial que realizó el Gobierno en el inicio de la semana y la disparada del dólar libre que continúa sin freno, dejan sin precios a los distintos rubros comerciales que se encuentran con las ventas prácticamente paralizadas.

En el sector de la construcción, los corralones tuvieron que paralizar las ventas ya que los proveedores que les brindan los materiales de obra no están haciendo entregas por la ausencia de precios de referencia.

Esta situación ha generado serias consecuencias en la obra pública de la provincia de Tucumán. Según afirmó el presidente de la Cámara de la Construcción, Jorge Garber, ya se registran demoras.

"La situación ha cambiado radicalmente del viernes al lunes, cuando empecé a recibir una serie de llamados de empresarios diciéndome que no se estaban respetando las órdenes de compra emitidas el viernes. Esto se dio porque los proveedores habían perdido el valor de referencia con respecto a los materiales necesarios para la ejecución de obras" "El problema es que hoy sigue la pausa en los corralones, en los proveedores, sin valores de referencia. Estamos preocupados porque las obras están trabajando con los materiales acopiados, pero eso se termina en algún momento. Hoy tenemos la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder volver a comprar" "Venimos atravesando una falta de fluidez en el envío de fondos por parte de Buenos Aires en la redeterminación de precios"

Sobre las obras públicas, el empresario indicó que “los certificados base, que son los certificados que tienen el valor de origen, se vienen pagando; están prácticamente están al día”.

El problema, apuntaló, es que no se están pagando con la actualización al día, lo que también genera dolores de cabeza para las empresas. Otro problema, agregó Garber, es la falta de combustible. También como consecuencia de la falta de valor de referencia, muchas estaciones de servicio no estuvieron cargando nafta, algo que impacta directamente.

“Hay obras como la de Benjamín Paz (la nueva cárcel) que, al no tener combustible, no pueden funcionar porque tienen gran cantidad de maquinarias. No podemos mover las camionetas y el problema se ha tornado serio”, subrayó. Y dijo que, como solución, muchos empresarios locales estuvieron analizando la posibilidad de comprar en estaciones de servicio “fuera del ámbito de lo normal, para tratar de seguir trabajando, y no neutralizar los plazos de las obras”. /La Gaceta