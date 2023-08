El Dipy cargó contra Lali Espósito y Pablo Echarri: “Se llevan platita del gobierno”

miércoles 16 de agosto de 2023

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron el pasado domingo en la Argentina sigue dando tela para cortar. El triunfo de Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, en casi todo el país generó preocupación en algunos artistas que no dudaron en manifestarse en sus redes sociales o en distintas entrevistas.

“Qué peligroso. Qué triste”, expresó Lali Espósito en su cuenta de Twitter en cuanto se conocieron los primeros resultados de la votación. “Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, ironizó Nancy Duplaá a través de una Instagram Story y haciendo referencia a una potencial propuesta del candidato libertario en caso de que este llegue al poder. También se sumaron otros músicos y artistas a decir lo suyo y no fueron pocos los seguidores de Milei que salieron a cruzarlos. También habló David Adrián Martínez, más conocido por su alias de cantante cumbiero El Dipy, quien es candidato a intendente del partido bonaerense de La Matanza por LLA.

“Más peligroso es tener el dolar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina. Creo que hay que ver también esa parte, no solamente políticamente porque no te guste un candidato, o porque haya ganado otro candidato. Hay que ver otras cosas, también, de por qué este gobierno es muy peligroso. Y de eso no se habla, tampoco. Se habla del peligro del que viene, pero no del peligro de lo que está pasando ahora”, dijo El Dipy ante la consulta de un movilero de Poco Correctos (El Trece).

En las PASO, El Dipy obtuvo el 23,07 % de los votos, quedando por debajo de lo obtenido por la interna de Unión por la Patria, que sumando todas sus listas llegó a un 44,81 %. Así, en octubre el candidato libertario se enfrentará a Fernando Espinoza, actual intendente del mencionado distrito. Desde hace años que el cumbiero lleva una pelea mediática con Pablo Echarri y Nancu Duplaá, quienes en las últimas décadas fueron explícitos en su apoyo al kirchnerismo. Y ante la consulta del programa que conduce Joaquín El Pollo Álvarez, aprovechó para pegarles una vez más.

“Yo te voy a dar un solo ejemplo: cuando el dolar estaba 23 pesos, Pablo Echarri decía que la patria estaba en peligro. Y hasta salieron a hacer marchas, comunicados, que no se metan con los jubilados y todo eso. ¿Y hoy? ¿Y ahora donde están con el dólar a 775 pesos? ¿Dónde están? Parece que no está la patria en peligro”, dijo.

Y fue por mucho más, con una fuerte acusación para con el matrimonio, pero también le pegó a los otros artistas que mostraron preocupación por la victoria de Milei. “Y ahí te das cuenta de que se llevan alguna platita del gobierno, ¿no? Hoy, ver a artistas que están callados por el hambre o por lo que pasa en la Argentina, verlos callados y antes escucharlos gritar, me parece que habla mucho más de ellos que de nosotros”, cerró con su característica vehemencia. /Infobae