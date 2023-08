El precio del pan aumentará entre un 20% y 25% en Tucumán

jueves 17 de agosto de 2023

En un contexto en el que los supermercados y los distribuidores de alimentos y bebidas empezaron a recibir las nuevas listas de precios con fuertes aumentos, el pan no quedó al margen. El Centro Industriales Panaderos de Tucumán, informó que debido a la suba de insumos y de la materia prima, se ven imposibilitados de seguir manteniendo el precio del pan y sugieren aplicar en los productos de panadería un incremento de entre el 20% y el 25%.

Esto podría ocurrir en las próximas horas, lo que llevaría el precio del kilogramo del pan francés a casi 900 pesos.

La entidad que preside Pablo Albertus, destacó que la intención de los industriales es que no falte el pan en la mesa de los tucumanos. Pero también resaltaron que en los últimos días "estamos recibiendo mercadería sin precio y con restricción de entrega. Pero queremos llevar tranquilidad a la población que no dejaremos de producir".

Esta situación no es exclusiva de los panaderos tucumanos, ya que este miércoles en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Federación Industrial Panaderil, Raúl Santoandré, manifestó que "estamos recibiendo facturas de compra de materias primas con aumentos de un 30% y en algunos casos directamente no nos entregan factura. Estamos viviendo una incertidumbre, cómo hacía mucho tiempo que no la teníamos y estamos a la expectativa".

Los panaderos de la provincia de Buenos Aires anticiparon que el kilo, que actualmente ronda los $750, se irá a $950 desde el próximo lunes, una suba del 26%. El incremento, indicaron, es consecuencia de las subas que se vienen produciendo en todos los ítems que conforman los costos, desde la mano de obra, la harina a los servicios.

Según detalló, no descartan la posibilidad de que, frente a estos aumentos, ofrecerle a la Secretaría de Comercio establecer un precio menor para un pan de cierta cantidad de piezas que sea inferior al kilo. “Estaría destinado a familias vulnerables, manteniendo la misma calidad y elaboración, pero garantizando un producto a un precio más accesible. Esperamos que nuestra propuesta sea considerada seriamente por la Secretaría de Comercio”, dijo.