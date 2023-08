jueves 17 de agosto de 2023

Hoy se conmemoran 18 años del debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en Budapest. Lo que debería haber sido un día de celebración se convirtió en una amarga experiencia para el jugador que posteriormente se consagraría como el máximo goleador histórico, capitán y campeón de América y el mundo con la Albiceleste.

El 17 de agosto de 2005, Messi tuvo su tan esperado estreno en la selección mayor en un amistoso contra Hungría. Apenas 18 minutos después de su ingreso en el segundo tiempo, la historia tomó un giro inesperado.

En su primer contacto con el balón, el defensor húngaro Vilmos Vanczák lo agarró de la camiseta y, en su intento por liberarse, Messi rozó el rostro de su oponente con un manotazo. La exageración del jugador húngaro convenció al árbitro Markus Merk de mostrar la tarjeta roja, dejando al joven Messi con una amarga expulsión de tan solo 45 segundos en el terreno de juego.

[AHORA] Hoy se cumplen 18 años del debut de Messi en la Selección: el primer pase se lo dio Scaloni y se fue expulsado a los 40 segundos.pic.twitter.com/IVbT2mKUDp — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 17, 2023

En una entrevista con TyC Sports en 2019, Messi recordó el episodio con dolor, expresando: "Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible". Sin embargo, esta experiencia no impidió que Messi continuara construyendo su legado en la selección. Previamente, había brillado como la figura en el Mundial Sub-20 de Holanda, donde no solo se convirtió en el máximo goleador del torneo con seis tantos, sino que también fue reconocido como el mejor jugador del campeonato.

En el video del recuerdo, se puede ver al actual director técnico de la Albiceleste, que en ese entonces lucía el número 4 en su espalda, liderando el reclamo en un intento desesperado por revertir la decisión del árbitro. A pesar de los esfuerzos y la larga charla, la tarjeta roja se mantuvo, marcando así el inicio turbulento pero significativo de la carrera internacional de Messi con la Selección Argentina.

Fuente: TyC Sports