Un hombre fue detenido por saltar en paracaídas desde la Torre Eiffel

jueves 17 de agosto de 2023

Las autoridades de París arrestaron a un hombre en la madrugada de este jueves por saltar en paracaídas desde la emblemática Torre Eiffel. Según el comunicado emitido por SETE, la compañía encargada de la gestión de la torre, el individuo llegó al sitio en horas cercanas a las 5 de la madrugada, momento en que se encontraba cerrado al público. Identificado como un "escalador experimentado", el hombre logró trepar por uno de los pilares del lado Este, portando una mochila.

Aunque el hombre fue rápidamente detectado, las fuerzas de seguridad no lograron detenerlo antes de que realizara su osado salto utilizando un paracaídas desde un punto fijo en la estructura. La agencia de noticias AFP informó sobre este particular método de salto. Aunque no se ha proporcionado información precisa sobre el punto exacto desde el cual saltó, se estima que la Torre Eiffel tiene una altura de 330 metros.

El paracaidista aterrizó exitosamente en el cercano estadio Émile Anthoine, donde fue detenido por las autoridades y posteriormente trasladado a la comisaría local. El motivo del arresto radica en la puesta en peligro de la vida de otras personas debido a su temeraria acción. SETE condenó firmemente este tipo de comportamientos "irresponsables" que ponen en riesgo tanto a los visitantes como al personal que trabaja en el mantenimiento y operación de la icónica estructura.

Este incidente se suma a una serie de sucesos inusuales en torno a la Torre Eiffel en el mes de agosto. El día 12, se recibieron dos amenazas de bomba falsas, generando evacuaciones temporales. Además, la semana pasada, dos turistas estadounidenses fueron encontrados dormidos y en estado de embriaguez tras pasar la noche en la torre, resaltando la necesidad de reforzar la seguridad y la vigilancia en el emblemático monumento que atrajo a 5,9 millones de visitantes en 2022.

Fuente: El Nacional

12:38 PM