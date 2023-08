Aníbal Lotocki sufrió un duro revés en la Justicia

jueves 17 de agosto de 2023

Este jueves en Intrusos dieron a conocer una información de último momento sobre la situación judicial de Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna, entre otras famosas, denunciado por mala praxis.

Según informó Pablo Layus en el programa de Flor de la V, la Justicia desestimó una apelación que el polémico doctor frente a un pedido de parte de su víctimas para evitar que siguiera ejerciendo su profesión.

El abogado de Lotocki había apelado esta decisión, pero la cámara dijo que es correcto lo que fue presentado por sus víctimas. Esto da la pauta de que la sentencia en su contra podría quedar firma y terminaría en la cárcel", informó el panelista.

Gabriela Trenchi y Pamela Sosa fueron quienes impulsaron este pedido en la Justicia para inhabilitar al cirujano luego de la gran cantidad de denuncias por mala praxis.

Cuando se conoció la internación de Silvina Luna en el Hospital Italiano, Pamela estuvo en Telenoche e impactó con su testimonio. "Me gustaría preguntarle por qué en los estudios sale que yo tengo silicona líquida en las piernas. No es lo que él me había dicho. Y la única intervención que yo tuve en mi vida fue con él cuando era mi pareja", sentenció. /A24