Messi reveló por qué festeja sus goles como un superhéroe

jueves 17 de agosto de 2023

Lionel Messi dio su primera conferencia de prensa desde su llegada a Inter Miami y en la previa de la final de la Leagues Cup ante Nashville SC, el astro argentino que va por un nuevo título en su carrera que lo convierta en el futbolista que más veces dio una vuelta olímpica en la historia reveló algunos detalles de sus particulares festejos vinculados a los superhéroes más emblemáticos.

El campeón del mundo lleva convertidos 9 goles en 6 partidos y sus celebraciones tuvieron un tinte particular. El crack emuló a algunos personajes de la industria del entretenimiento como Spiderman, Thor y Black Phanter. Pero, ¿qué hay detrás de los festejos se hicieron virales?

“Mis tres hijos todavía están de vacaciones, todavía no empezaron la escuela, así que todas las noches vemos películas de superhéroes de Marvel. Se les ocurrió la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebración de superhéroes de Marvel. Así empezó todo, y continuamos con ese ritual. Cada vez que veíamos una película nueva, practicábamos un festejo de gol. Pero solo los hago para los juegos de casa, cuando los chicos están acá para que podamos compartir esos momentos. Cuando los veo en la cancha es cuando los hago”, confesó Messi en una entrevista publicada por el medio estadounidense Miami Herald.

El delantero de 36 años, que se mudó de París a la calurosa Florida, al sudeste de los Estados Unidos, habló del clima al que se está acostumbrando en su nueva ciudad. “Hace mucho, mucho calor y mucha humedad, pero para ser honesto, fue una adaptación rápida. Me siento muy cómodo. Hablé con amigos que estuvieron acá toda su vida y hasta ellos sufren y no se acostumbran”, contó.

Otra de las consultas sobre la Ciudad del Sol fue sobre el caudal de automóviles y los embotellamientos que suelen verse en las calles. “Las grandes ciudades siempre tienen mucho tráfico. Así fue también en París, en Buenos Aires y Barcelona. Necesitas tener paciencia y tranquilidad, y también salir de casa un poco antes para asegurarte de llegar a tiempo”, respondió el goleador.

Otras frases de Lionel Messi

- El cambio de camisetas con los rivales: “Simplemente las cambio con quienquiera que esté en ese momento. Tuve la oportunidad de jugar contra equipos que tenían jugadores argentinos y generalmente intercambiamos camisetas, pero también intercambié camisetas con jugadores de Europa, jugadores que conocía de antes, siempre es bueno cambiar camisetas con amigos o jugadores que conozco. Las tengo todas guardadas en mi casa de Barcelona donde tengo todos los recuerdos importantes de mi carrera”.

- Su charla con Gonzalo Higuaín, ex jugador de Inter Miami: “Hablé con el Pipa antes del Mundial y nos mantenemos en contacto, pero no habíamos hablado de venir a la MLS o vivir acá porque aún no había tomado esa decisión. Hablamos una vez que llegué y me habló un poco más de la liga, del club y estamos en contacto. Somos amigos y tenemos una muy buena relación”.

- Su adaptación a Miami: “Había estado en Miami varias veces. La primera vez no la recuerdo exactamente, pero creo que fue para jugar un partido amistoso. También estuve de visita con mi familia. Es una cosa hermosa poder vivir entre la comunidad de latinos que hay acá. Disfruto de los partidos con los hinchas de acá que llenan el estadio. Los latinos somos muy fanáticos y apasionados de lo que amamos, y eso lo demostramos en nuestro día a día. Me siento como en casa acá”. /Infobae