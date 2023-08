Atlético Tucumán cerró su cuarto refuerzo

viernes 18 de agosto de 2023

Atlético Tucumán se encuentra en la recta final de concretar su cuarta incorporación de cara a la Copa de la Liga Profesional. Se ha llegado a un "acuerdo total" para asegurar la llegada del talentoso mediocampista Justo Giani, proveniente de Newell's, quien se unirá al equipo bajo la dirección de Favio Orsi-Sergio Gómez.

Giani, de 24 años y con una estatura de 1,80 metros, se desempeña como mediocampista. Iniciado en Quilmes, el jugador encontró su mayor rendimiento en Patronato de Paraná, donde logró consagrarse campeón de la Copa Argentina 2022, compartiendo el terreno con figuras como Marcelo El Chelo Estigarribia.

Acuerdo total para que Justo Giani sea REFUERZO de Atlético Tucumán. Rescinde los 6 meses de contrato que le quedaban con Newell's y firma libre por 18 meses ✠pic.twitter.com/M0Jm0ImiVN — 𝗠𝗘́𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗡𝗢 (@MetodoDecano25) August 17, 2023

Aunque no fue una figura central bajo la dirección de Gabriel Heinze en Newell's, todo parece indicar que Giani está próximo a rescindir su contrato con el equipo rosarino, con vigencia hasta diciembre de 2023, para unirse al Atlético Tucumán a préstamo por 18 meses.