El fuerte cruce entre Graciela Alfano y Silvina Escudero que reavivó su pelea

viernes 18 de agosto de 2023

El tiempo no limó las asperezas entre Graciela Alfano y Silvina Escudero. A más de una década de sus cruces por Matías Alé, las famosas volvieron a tener una nueva discusión en los medios.

En diálogo con Intrusos (América), la bailarina recordó su paso por el Bailando por un sueño cuando estaba en pareja con el actor y la diva era jurado del certamen. “Graciela es una persona que a lo largo de los años ha tenido varios problemas con muchas personas. Ha sido muy cruel conmigo, una verdadera hdp”, comenzó diciendo. Además, hizo énfasis en la diferencia de edad entre ambas: “Aparte yo era pendeja y ella una señora grande”.

Por último, el cronista le dijo a Escudero que Alfano contó que no compartiría panel con Cinthia Fernández, por ejemplo. Ella contestó: “Mirá qué loco, yo trabajaría con cualquier persona... hasta con ella que ha sido malísima conmigo”.

Qué le contestó Graciela Alfano a Silvina Escudero

Al escuchar las palabras de Escudero, Alfano no se quedó callada y arremetió con todo: “Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos?”. Y aclaró: “En los paneles lo que hacemos es generar un conflicto para que la gente hable, se pongan de un lado o del otro, con cierta educación. Entonces todos los que entran al Bailando, conocen eso. Acá si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar. O victimizate y hacé un gran show para que todos nos divirtamos”.

Furiosa, cerró: “Pero cuando el show termina, que terminó hace 15 años, ya no da. O sea, ¿por casa cómo andamos Silvinita?”.

Silvina Escudero aseguró que perdió una amistad de 20 años luego de casarse

Silvina Escudero dio el ‘sí’ en agosto del año pasado en una boda íntima con su pareja de cinco años, Federico. La bailarina se mostró feliz durante el civil y meses más tarde durante la ceremonia junto a sus familiares y amigos. Sin embargo, reveló que no la pasó del todo bien.

En una entrevista durante un programa de stream en el que estuvo como invitada, hicieron referencia a cómo los casamientos te unen con los seres queridos pero un comentario de Silvina llamó la atención: “Y te desune”.

Según la bailarina “ahí te das cuenta cómo te bancan y te quieren tus amigos”. En esa misma línea, la modelo confesó: “Mi mejor amigo dejó de serlo. No vino a mi casamiento. No te estoy hablando de un pibe cualquiera de un grupo de amigos. Era mi mejor amigo de hace 20 años”.

“¿No te felicitó ni nada?”, le consultaron en el programa. “Me dijo que estaba de viaje que no iba a ir al civil. Después nunca me preguntó cómo me fue ni cómo estuvo el casamiento. A la iglesia no vino y nunca más me habló”, contestó Silvina. Y agregó: “Para mí sintió celos de algo pero no por amor. Fue un sufrimiento, lo sufrí”.

Después del casamiento, ella le escribió para decirle que notaba su actitud y recibió una sorpresiva respuesta. “Me dijo que le molestó que el año pasado no había ido a su cumpleaños. Es retriste”, contó.