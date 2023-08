Santi Maratea confirmó que Independiente saldó su deuda con Boca

viernes 18 de agosto de 2023

Mientras el plantel profesional, se prepara para el debut en la Copa de la Liga ante Colón, los hinchas de Independiente recibieron buenas noticias por parte de Santiago Maratea: gracias a la colecta que organizó el influencer, el club de Avellaneda logró saldar una deuda que tenía con Boca, y los simpatizantes que vivan en el exterior podrán donar dinero.

“Pagamos otra deuda y ya está disponible la cuenta para recibir donaciones del exterior”, comenzó en sus historia de Instagram. Y siguió: “¿Vieron que estábamos juntando plata para pagar la deuda con el América de México que se paga en noviembre? son aproximadamente 700 mil dólares, nosotros habíamos juntado como 300 mil dólares, unos 90 millones de pesos, en Mercado Pago”.

“El peso se devalúa y de acá a noviembre iba a ser mucho menos plata. Llamamos al banco para pagarle lo que tenemos, y nos dijeron que no. Pregunté por qué no y porque no. Me dijeron que en el contrato dice que hay que pagar en noviembre, no antes”, agregó.

Tras la negativa, Maratea contó que con Independiente comenzaron a buscar una nueva deuda que se pueda pagar en pesos y no en dólares para no tener complicaciones con el valor del dólar. “Ahí apareció la deuda de Pablo Pérez, de 110.000 dólares. Gracias a sus hinchas, Independiente saldó la cuenta total que tenía con Boca”.

Luego de informar los pagos que recibió el Xeneize, el influencer dio un par de detalles más para los hinchas del Rojo que viven fuera del país y que quieren ayudar al club: “Ya está habilitada la cuenta del exterior para recibir transferencias. La gente que vive en el exterior sabe que mandar plata para Argentina no es fácil. Armamos un sistema para que se puedan sumar.