Caso Facundo Ferreira: reducen la condena a los policías

viernes 18 de agosto de 2023

El segundo juicio por el crimen de Facundo Ferreira (12 años) llegó a su fin. El tribunal conformado por las juezas Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y el juez Patricio Prado dieron a conocer este viernes la decisión de este segundo juicio tras una demora por la falla en el sistema informático.

Previo a la sentencia, los imputados dirigieron sus últimas palabras. El primero fue Díaz Cáceres. “Mi tarea es la prevención y lo que hicimos es repeler una agresión para salvar nuestras vidas. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Uno no quiso violar las normativas”, expresó. En tanto, González Montes de Oca, se disculpó con la familia de la víctima y dijo: “No quisimos terminar con este desenlace y que quede claro que hicimos nuestro trabajo. Resguardamos el lugar del hecho y pedimos apoyo. Le doy gracias a mi compañero por repeler la agresión”.

Finalmente, la madre del menor víctima comentó: “Mi hijo era un niño, no un delincuente. Yo a mi hijo no lo voy a ver más. Quiero que paguen con la cárcel por lo que hicieron. Ustedes no se imaginan el dolor que llevo como madre. Pido por favor que lo paguen en la cárcel”.

La sentencia

Oficial Mauro Díaz Cáceres: 20 años de prisión

20 años de prisión Oficial Nicolás González Monte de Oca: 15 años de prisión.

Seguidamente, dispusieron que los acusados permanezcan con prisión preventiva hasta tanto quede firme lo resuelto.

Tras la sentencia, la madre de uno de los policías reafirmó "mi hijo es inocente y la familia de los Ferreira me han amenazado. La policía ha caído otra vez con esto".

En tanto, la defensa solicitó los fundamentos del fallo y que se revea el fallo con un nuevo tribunal pese a que se bajó considerablemente la pena respecto del primer juicio donde los policías habían recibido una condena de prisión perpetua.

Por qué un segundo juicio

El primer juicio por el asesinato de Facundo, un niño de 11 años se realizó en octubre de 2021. En ese momento, el tribunal compuesto por las juezas Wendy Adela Kassar) y María Fernanda Bahler, y el juez Raúl Armando Cardozo en reemplazo de Emilio Páez de la Torre después de debatir durante cuatro horas, condenó a prisión perpetua a los policías.

En febrero de este año, a semanas de cumplirse los cinco años del brutal asesinato del niño, la Corte Suprema dijo que se había omitido analizar algunos argumentos y que no alcanzaba el material probatorio. Así, decidió anular el juicio y ordenar el desarrollo de este segundo proceso que termina este viernes.

La anulación de la Corte Suprema de Tucumán se basaba en la afirmación de que hubo cuatro testimonios que no habían sido valorados en el primer juicio.

“En realidad, esos cuatro testimonios afirmaban cosas que estaban acreditadas no habían sucedido de esa manera. En este nuevo juicio hemos tenido una especial atención esos testimonios y en esa prueba”, explicó el abogado de la querella Carlos Garmendia.

Con respecto a lo que puede pasar en la jornada del viernes, el abogado afirma que deberían ser condenados nuevamente. “Las pruebas son claras. Estos policías han tomado la decisión de perseguir a estos chicos sin una necesidad legal que justifique esto, y luego han decidido usar sus armas, primero escopeta con balas de goma y luego las armas letales sin necesidad y sin provocación de los chicos que venían en moto”, agrega el abogado.

“Esperamos que este tribunal los condene nuevamente por el mismo delito que los condenó el tribunal anterior”, finalizó