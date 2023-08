Lionel Messi va por el récord más preciado y desataría una gran polémica

sábado 19 de agosto de 2023

Tan solo seis partidos le alcanzaron a Lionel Messi para llegar a su primera final con la camiseta del Inter Miami. Y ahora, la pelea por ser el máximo anotador de la historia continúa al rojo vivo de la mano del buen promedio goleador que está manteniendo en Estados Unidos.

Messi disputará la final de la Leagues Cup este sábado ante Nashville en busca de alzar un nuevo título en su camino profesional y el próximo miércoles 23 de agosto ya tendrá otro nuevo desafío en la semifinal de la US Open Cup contra Cincinnati. Su estreno formal por la MLS llegará recién el sábado 26 de agosto como visitante contra New York RB.

Las cifras, al fin y al cabo, están en constante debate teniendo en cuenta las complicaciones para analizar las estadísticas más antiguas. Por ejemplo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) marca que el tercer “máximo goleador de todos los tiempos” es el brasileño Pelé con 762 anotaciones, seguido por Romario (755), Ferenc Puskas (729) y Josef Bican (720).

Sin embargo, la propia FIFA se metió tiempo atrás en este debate y puso a Bican al tope del listado de artilleros antes de que fuera superado por Messi y Ronaldo. En una nota publicada en el sitio oficial del máximo organismo del fútbol bajo el nombre “La historia de Josef Bican” aseguraron que se le “atribuyen 805 goles en 530 partidos durante su carrera”.

La Pulga tendrá seis posibilidades en este 2023, ya que la Albiceleste afrontará las seis primeras fechas de las Eliminatorias. En septiembre habrá doble jornada contra Ecuador y Bolivia, como antesala de los choques en octubre (Paraguay y Perú) y noviembre (Uruguay y Brasil).

Hay que destacar que la IFFHS comunicó días atrás que Messi se convirtió días atrás se transformó en el quinto jugador en la historia del fútbol mundial en marcar “más de 100 goles de alto nivel” en tres décadas diferentes. Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Pelé y Romario son los otros apellidos en ese listado.

Revolución Messi

Ni un mes pasó desde su debut con el Inter Miami y ya este sábado Leo Messi buscará su primer título con el equipo de Florida, en la final de la Leagues Cup contra el Nashville.

El estadio Geodis Park de Nashville recibirá a partir de las 22 (hora de la Argentina) el partido que decidirá el primer campeón de la Leagues Cup, un nuevo torneo oficial que durante un mes enfrentó a todos los equipos de la MLS y la Liga MX en un formato parecido al de los Mundiales.

Justo antes del aterrizaje del astro argentino, el Inter Miami era un equipo hundido en la MLS de la Conferencia Este con 11 partidos seguidos sin ganar en liga.

Pero el genio de Rosario, secundado por sus excompañeros en el Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, cambió radical y asombrosamente la dinámica del conjunto de rosa, que en la Leagues Cup encontró el antídoto ideal a todos sus males.

El Inter Miami, bajo la batuta del argentino Gerardo Tata Martino, llega lanzado a esta final tras saquear en las semifinales uno de los campos más complicados de la MLS, el del Philadelphia Union, por un contundente 1-4.

Con un Messi estelar a sus 36 años y que lleva nueve goles en seis partidos, el Inter Miami ha firmado una trayectoria perfecta hasta este duelo por el título, con seis triunfos en seis encuentros.

Uno a uno, los títulos de Messi y la Copa de la polémica

La Liga 2004/05 Mundial Sub 20 2005 Champions League 2005/06 La Liga 2005/06 Supercopa de España 2005/06. EL DE LA POLÉMICA (*) Supercopa de España 2006/07 La Liga 2008/09 Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Champions League 2008/09 Supercopa de España 2009/10 Copa del Rey 2008/09 Mundial de Clubes 2009 La Liga 2009/10 Supercopa de Europa 2009/10 Champions League 2010/11 Supercopa de España 2010/11 La Liga 2010/11 Copa del Rey 2011/12 Mundial de Clubes 2011 Supercopa de Europa 2011/12 Supercopa de España 2011/12 La Liga 2012/13 Supercopa de España 2013/14 La Liga 2014/15 Copa del Rey 2014/15 Champions League 2014/15 Mundial de Clubes2015 La Liga 2015/16 Copa del Rey 2015/16 Supercopa de Europa 2015/16 Supercopa de España 2016/17 La Liga 2017/18 Copa del Rey 2016/17 Supercopa de España 2016/17 La Liga 2018/19 Supercopa de España 2018/19 Copa del Rey 2020/21 Copa América 2021 Ligue 1 2021/22 Supercopa de Francia 2021/22 Finalissima 2022 Mundial 2022 Ligue 1 2022/23

(*) El título de la polémica: para muchos, Messi no ganó la Supercopa de España de 2005 que conquistó el Barcelona. No es que no la jugó, sino que ni siquiera estuvo convocado. Otros, por el contrario, sí se lo cuentan.