Milei confirmó que si gana le ofrecerá “un rol destacado” a Mauricio Macri

sábado 19 de agosto de 2023

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, ya comenzó a planificar el equipo de trabajo con el que desearía contar si ganara la presidencia. En este sentido, hoy el libertario ratificó en declaraciones radiales que mantiene un diálogo fluido con el ex presidente Mauricio Macri, a tal punto que lo ve con buenos ojos para ofrecerle “un rol destacado” si fuera elegido como próximo mandatario nacional.

Aunque no lo definió en una sola palabra, el economista libertario adelantó que papel tendría reservado para el líder de Juntos por el Cambio. Una suerte de "súper embajador" que contribuya a la presencia internacional de Argentina en diferentes foros de todo el mundo.

Leé también: Cayó un extraño objeto no identificado en un country de Yerba Buena y causó revuelo

"Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No se como se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el pais", dijo Milei durante una entrevista en Radio Mitre.

El candidato libertario reiteró algo que ya ha dicho en varias oportunidades: que conversa frecuentemente con el expresidente, a quien le reconoce los esfuerzos durante su mandato por enderezar la situación económica del país. Aunque también le ha marcado críticas a su desempeño.

"Con Macri hablamos de varios temas, no solo de las elecciones. Me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupo de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado por mi dado el tipo de vínculo que tenemos", agregó durante la entrevista de este sábado.

En el discurso que dio poco después de conocerse los resultados de la PASO el domingo pasado, Milei hizo referencia a que Macri lo había llamado para felicitarlo por el triunfo.

Pocos minutos antes, ese mismo domingo, Macri había felicitado en el búnker de Juntos por el Cambio al candidato de La Libertad Avanza, que sorprendió en las primarias abiertas al ser el más votado.

La relación de Macri con Milei es muy buena, al punto que antes de las elecciones hablaron varias veces. Esta semana, durante una entrevista en televisión, dijo sentir "afecto" por el economista y por los libertarios, y hasta recordó que varios de ellos lo votaron a él en 2015.

En esa misma entrevista, Macri afirmó que "Milei y los libertarios ya son parte del cambio", al mismo tiempo que dejó inaugurada "una nueva era de relaciones políticas afectivas y correctas" entre el líder de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

“La gente está enojada porque esto es un desastre”

Milei también analizó la coyuntura argentina y el por qué de su sorpresivo triunfo en las PASO. En ese sentido, consideró que “la gente está enojada porque esto es un desastre”. “Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo”, pronosticó y siguió: “La gente está enojada porque hace 40 años que se hacen las cosas mal. Tiene todos los motivos para estar furiosa con la casta política inmunda. La gente tiene razón”.

Sin embargo, comparó: “A diferencia del 2001, cuando no había ninguna salida, nosotros estamos ofreciendo una solución. El problema es que la casta, los políticos, los empresaurios, los sindicalistas tranzas y la prensa ensobrada son cómplices de un sistema (...) Esto no es voto bronca, la gente se dio cuenta de que está siendo estafada”.