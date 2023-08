Elisa Carrió renunció a su candidatura al Parlasur: las razones

sábado 19 de agosto de 2023

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC) y referente también dentro de Juntos por el Cambio, renunció a su candidatura para el Parlasur, el parlamento del Mercosur.

Desde su entorno confirmaron que la exdiputada tomó la decisión por sus problemas de salud y molesta por el acercamiento entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien resultó el más votado en las primarias del domingo pasado.

La decisión de Carrió apunta a que mostrarse cercanos al libertario es un gesto que va en dirección al fin de la democracia. Sin embargo, pese a que remarcó que no va a hacer campaña, sí sostendrá su apoyo a la candidata del espacio, Patricia Bullrich.

La noticia de la baja de Carrió, quien iba en la lista del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta –quien perdió la interna con la exministra de Seguridad– llega luego de las últimas declaraciones de Milei, que esta mañana en una entrevista radial dejó entrever nuevamente que tiene un buen vínculo con el exmandatario de Pro y hasta deslizó que está dispuesto a darle un cargo que funciones a nivel internacional en caso que llegue en octubre a la Casa Rosada.

“Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina, sería un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura. Es alguien que puede abrir mercados para el país”, remarcó el libertario hoy.

La líder de la CC, se mostró más de una vez en contra de las ideas del libertario, que en las primarias del domingo pasado sacó más de 30 por ciento de los votos a nivel nacional y dejó en segundo lugar a Juntos por el Cambio y en tercero, a Unión por la Patria.

Macri va a Milei y Patricia es el instrumento

Carrió tiene más argumentos que los de la salud - esos son los términos de su renuncia -, que llevó Juan Manuel López a la jueza María Servini. La jefa de la Coalición entiende que desde hace rato Macri va a hacia Milei y que su instrumento es Patricia.

Y que en ese camino ella no lo va a seguir, como no lo siguió a Pino en su anti-macrismo. No tiene salud, dice, para ser Parlasur, pero tampoco para representar a un gobierno que puede buscar entendimientos con la derecha internacional que patrocinó a Trump, a Vox, a Meloni y aún a Zelenski – otro actor de exitosa carrera política - en Ucrania.

Ese proyecto cuenta con el apoyo de los Steve Bannon que andan por el mundo, tienen mucho dinero para pagar campañas y son un capítulo de una internacional cuyo proyecto insignia es la dolarización.

Carrió no tiene reproches técnicos sobre este sistema monetario. Entiende que es una receta de gobierno como tantas otras. Pero ve detrás de ese estandarte un proyecto de destrucción de la democracia republicana.

Esa pelea la quiere librar desde otro lado, aunque cumpla con el compromiso de ayudarla en la campaña a Patricia. No suele hacer ejercicios de madrinazgo, pero Bullrich, que llegó hasta la última milla por Macri, antes llegó a la coalición por ella, desde la Coalición Cívica.

A quién le ganó Milei

Las PASO no son una elección en serio, de unos contra otros, en las se dispute poder. Tampoco se eligen candidatos. Son un mecanismo de validación de candidatos. Basta con anotarse, sacar más del 1,5% del padrón y tu lista de diputados y senadores ya está habilitada.

Los perdedores se van a la casa. La suma de los votos obtenidos es un producto atractivo y útil, pero marginal, por no buscado. No es más que un desfile de armas.

La ansiedad de las ocho semanas y media - lo que falta para las generales de octubre - despierta el ingenio de los protagonistas. Milei dice ahora que los gobernadores adelantaron las elecciones provinciales por temor al tsunami que surfea él.

Seguramente lo hicieron, como en los '90, para escapar a la mala suerte del gobierno nacional. En 1999, de Duhalde, este año de los Fernández. La primera observación plausible es que en los distritos que coincidieron con auténticas peleas de poder territorial, Milei tuvo los resultados más pobres - CABA, Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos. También en santuarios vigilados por halcones del peronismo, como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán) o Santiago del Estero (Gerardo Zamora).

En el resto de los distritos para Milei fue un paseo, porque no tenía a nadie que lo enfrentase. Sin fuerza territorial propia vio facilitada la victoria.