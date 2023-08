Una cafetería tucumana se hizo viral por poner el café a precio dólar

sábado 19 de agosto de 2023

Con el salto devaluatorio definido por el Gobierno el pasado lunes, que fijó el tipo de cambio mayorista en $350 por dólar, y el impacto que ya tiene sobre los precios; en San Martín al 200, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, un bar puso el café a precio dólar: el clásico más dos tortillas o dos medialunas está U$S 0,99. Así figura en la pizarra ubicada en la vereda del local.

Esta fiebre por los dólares se vio reflejada también en nuestra provincia, ya que una cafetería ubicada en San Martín al 200 publicó una insólita oferta: clásico a U$D 0,99 infusión + dos medialunas o tortillas. El posteo fue publicado por una usuaria de Twitter, quien aseguró que "La locura es total" y se llenó de comentarios de gente incrédula ante esta situación.

San Miguel de Tucumán, 18 de agosto de 2023.

La locura es total. pic.twitter.com/mf6n3tGyDj — Viki Rodriguez (@vikivictoria21) August 18, 2023

“¿Les pagan en dólares a los mozos?”, “Está a la baja. Si dejaran de boludear no perderían plata”, “Estas lacras se criaron en Lastenia y cotizan una lágrima en dólares!! dudo que a los mozos le paguen en esa moneda”, fueron algunas de las reacciones.

El dueño de la confitería, Elías Taljuk, explicó que en “una semana muy difícil para todos los argentinos” había que terminarla “con un poco de humor”. De esta manera aclaró que “es cien por ciento broma”, en medio de “tanto caos”.

"Se terminó la promoción en dólares. Que venga la AFIP, no tengo ningún problema. No me pueden cuestionar que yo ponga un cartel y si me quieren pagar el precio que me quieran pagar, voy a cobrar lo que realmente tenga que cobrar. Que la AFIP me diga cual es el precio que tenemos que cobrar porque tenemos 18 tipos de cambio", relató el propietario del lugar, a LG Play.

Todo esto ocurre luego de las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto cuando el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, resultó ganador sacando un porcentaje de más del 30% de los votos a nivel nacional. El referente libertario tuvo como principal propuesta el desplazamiento de la moneda local, apostando a la dolarización de la economía argentina. No obstante, el efecto Milei no sería aplicable inmediatamente en caso de que el candidato ganara las elecciones, ya que el mismo reconoció hace unos días que demoraría como mínimo nueve meses.