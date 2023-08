Nicolás Cabré habló su vínculo con la China Suárez

sábado 19 de agosto de 2023

Nicolás Cabré y Eugenia La China Suárez estuvieron juntos un par de años en los que fueron padres de Rufina. A diferencia de haber experimentado separaciones conflictivas en otras relaciones, ellos pudieron edificar un buen vínculo de ex, sobre todo para la crianza de la niña, que nació poco antes que terminaran el vínculo y que hoy tiene 10 años. Así lo demuestran cada vez que pueden, compartiendo algunos momentos junto a su hija, y en los divertidos intercambios con los que sorprenden en las redes sociales.

En una entrevista reciente, el actor que protagonizará Los mosqueteros del rey abrió una puerta a su intimidad familiar y se refirió a vínculo que logró establecer con la ex Casi ángeles. “Gracias a Dios tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser, y voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino, me da mucha alegría que así sea”, manifestó Cabré con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Además, el actor habló de la actualidad de Rufina, que acaba de cumplir 10 años y crece con dos padres públicos y exitosos. “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué y lo comparte y lo vive con nosotros”, aseguró quien también es director de Tom, Dick & Harry.

Y respecto a la pequeña, mostró todo su orgullo de padre: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice”, señaló con emoción, y enfatizó el intercambio que construye con su hija. “No me sorprende cómo es, me enseña mucho, sí me sorprende las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”, concluyó.

Como muestra de esta buena química, los actores celebraron hace unos días los 10 años de Rufina, con un divertido desafío en redes al que también se sumó Magnolia, la hija de la China con Benjamín Vicuña. Y es una muestra del cambio en la conducta del actor, que tiempo atrás no quería saber nada con exponer su intimidad en los medios, y de un tiempo a esta parte terminó cediendo, sobre todo cuando su hija comenzó a crecer y a entretenerse en el mundo virtual. Primero, se abrió su propia cuenta de Instagram, y luego se animó a publicar fotos y videos junto a Rufina.

Incluso, en un improvisado vivo de Instagram anterior, Eugenia invitó a sus seguidores a que interrogaran a Cabré. “A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistemos a Nico”, a lo que el actor resistió un rato estoicamente hasta que salió con un paso de comedia.. “Se corta, se corta”, atinó a decir y se apuró a despedirse mandando saludos para luego concluir la transmisión.

Por esos mismos días, la actriz también publicó un video bailando junto a su hija y el actor respondió divertido, halagando a Rufina. “¡Muy bueno! ¿Quién es la hermosura que está vestida de negro? Muero de amor”, escribió y acompañó el mensaje con tres corazones rojos. De inmediato, su expareja le aseguró: “Te estamos esperando para un TikTok”, un convite que todavía no fue correspondido pero que en cualquier momento puede suceder.