Cuál fue el especial deseo que tenía Mariano Caprarola antes de morir

En esta red social entonces, el diseñador de moda escribió la charla que tuvo con Mariano Caprarola, días antes de su muerte. “Lauren, presentame un novio. Quiero ser feliz y dejar atrás todo esto...”, confesó Adot sobre el pedido que le había hecho su amigo: Quería disfrutar la vida en pareja, estar tranquilo y enamorado ya que en los últimos años él debió someterse a varios estudios e intervenciones quirúrgicas por los problemas de salud que le dejó la mala praxis, como por ejemplo, complicaciones renales.

“QEPD, querido. Te quiero mucho. Te preocupaste tanto por mi acv y jamás te quejaste de lo que te pasaba. Generoso y humano. Hasta siempre Marian, te voy a extrañar”, insistió Laurencio quien también utilizó ese espacio para despedirse de su amigo y recordarlo con unas cálidas palabras de amor.

Mariano cumplió 49 años el sábado y el lunes, el diseñador se presentó en su lugar de trabajo para salir al aire con La Jaula de la Moda. En ese sentido, Teleshow se comunicó con gente muy allegada a Caprarola y revelaron cómo se lo vio durante estos últimos días, el martes ya no fue a Artear a grabar el programa.

“El lunes se fue rápido del canal, el sábado había festejado su cumpleaños y ya el martes no fue. Ya venía con esos problemas renales hace un tiempo y venía faltando bastante”, confirmaron. Además, constataron que al productor de moda “no se lo veía como antes, estaba un poco más flaco y desganado por estos varios problemas de salud. Aunque no nos imaginábamos este desenlace. Lo queremos muchísimo, era una persona especial, buena, solidario como pocos. Lo vamos a extrañar siempre”.